Nominate a Farmer to Attend a GFN Roundtable

The GFN is looking for farmers to attend a future Roundtable and Communication Training program.

Si vous êtes, ou vous connaissez un agriculteur exceptionnel passionné par l'agriculture, veuillez remplir un formulaire de nomination.

Avant de vous proposer vous-même ou un agriculteur que vous connaissez, voir la page web Qu'est-ce que la Table ronde mondiale Fermier? Cela permettra de mieux comprendre qui est un bon candidat pour la table ronde et d'être membre du Global Farmer Network. The webpage on Tables rondes passées sera également intéressant. Les comptes de médias sociaux devraient l'être aussi – Regarder GFN sur Facebook et aussi sur Twitter avec @GlobalFarmerNet puis @World_Farmers where GFN members take turns hosting the handle.