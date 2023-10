Netherlands-Milk Sampling

ÉCRIT PAR

Élevé en ville mais marié à un agriculteur, Judith de Vor est maintenant une fière productrice laitière qui travaille chaque jour avec ses animaux. Avec son mari Rick et 3 enfants, en tant que cinquième génération, ils continuent leur amour pour les animaux et la terre tout en élevant des vaches. Ils travaillent de manière durable et régénératrice - autant que possible. Leur environnement, la société, la gestion de la nature et du paysage sont des éléments importants de leur façon de cultiver. Judith gère plusieurs projets pour accroître la biodiversité et les espèces d'oiseaux menacées sont protégées à la ferme. Des milliers de personnes sont accueillies chaque année à la ferme. Des journées portes ouvertes aux classes scolaires, organisations agricoles et décideurs politiques; ils viennent tous à la ferme pour apprendre et comprendre l'agriculture et la production alimentaire. Judith pense que le dialogue est très important lorsqu'il s'agit d'établir de véritables liens.



Judith est un défenseur de l'agriculture et fait partie de TeamAgroNL et un chercheur en agriculture Nuffield. Elle fait la promotion de l'alimentation et des agriculteurs néerlandais et prend la parole lors de plusieurs événements dans le monde entier.. Avec une formation en science politique, les politiques agricoles ont son intérêt. Elle est également une innovatrice sociale agricole. Judith stimule et soutient d'autres agriculteurs avec de nouvelles idées, leadership et développement personnel avec une attention particulière à la santé mentale. Elle travaille actuellement à la création d'un nouveau programme de mentorat.