Voix mondiales des agriculteurs, Épisode 2: Judith De Vor and Bill Couser

Le podcast Global Farmer Voices, produit et édité par le Global Farmer Network, où nous invitons les agriculteurs du monde entier à partager leurs histoires et leurs points de vue. In episode 2, we hear from Judith de Vor, a Dutch dairy farmer, and Bill Couser, a cattle producer from the United States, about their experiences as GFN members, and how it has led them create a lifelong bond.

Suivez le GFN sur les réseaux sociaux, consultez le site web, et appuyez sur s'abonner pour télécharger l'épisode mensuel.