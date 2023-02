Ag Helps to Fight Climate Change

ÉCRIT PAR

L'entreprise agricole familiale de Charles a démarré en 1985 par ses parents. Ils produisent 3,500 hectares dans une exploitation agricole intensifiée durable avec du soja, le maïs comme deuxième culture et le bétail dans un système de gestion intégrée des cultures et de l'élevage. La ferme est au milieu du Brésil.

Le père de Charles a été un pionnier dans l'adoption de la technologie sans labour, et dans la production de maïs comme deuxième culture. Il est décédé et maintenant Charles et sa sÅ“ur dirigent l'entreprise familiale.

La ferme participe à un groupe d'agriculteurs qui mène son propre programme de recherche à la recherche de meilleures technologies et systèmes de gestion des cultures pour la durabilité et l'efficacité de leur entreprise agricole.

En plus d'utiliser le non-labour pour le passé 31 ans, le sol des fermes est recouvert en permanence de cultures de couverture. La gestion des nutriments est équilibrée avec les rendements des cultures à l'aide d'outils d'agriculture de précision. La ferme produit environ 15 tonnes de grains/hectare/an et conserve au moins 10 tonnes de matière sèche sur le sol, protéger l'activité biologique des sols et la biodiversité et atténuer l'érosion hydrique.