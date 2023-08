2023 Borlaug Dialogue Announces Featured Speakers

Le Normand E. Dialogue international de Borlaug, également connu sous le nom de “Dialogue de Borlaug,” rassemble des personnes de plus de 65 pays pour aborder les questions de pointe liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition mondiales. Leaders mondiaux, experts, éducateurs, étudiants, et d'autres rejoindront le 2023 Dialogue Borlaug à discuter des solutions transformatrices pour parvenir à un développement durable, équitable, et système alimentaire nourrissant.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le 2023 Dialogue de Borlaug, offre en personne et virtuel la programmation, offrant des opportunités inégalées d'engagement et de réseautage tout en garantissant un accès mondial à ces discussions essentielles. Enregistrer, cliquez ici.

La Fondation du Prix mondial de l'alimentation soutiendra l'audio/visuel et la diffusion en continu de l'événement.

le mission of the World Food Prize Foundation is to elevate innovations and inspire action to sustainably increase the quality, quantity and availability of food for all.