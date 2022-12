Uruguay-Canola Harvest

Global Farmer Network member Gabriel Carballal from Uruguay, Amérique du Sud, shows us the size of the canola seed and how the canola field is harvested. The grain is so small that while harvesting some of the grain is lost. You can see the valuable residue left in the field.

Gabriel Carballal a été reconnu par le GFN comme un 2021 Prix ​​Kleckner pour le lauréat du prix Global Farm Leadership. Carballal utilise les dernières technologies pour faire pousser du blé, orge, canola, L'avoine, Soja GM, Maïs GM, seigle et fourrages. Il élève également des bovins de boucherie avec les sept employés de la ferme.