La clé de l'avenir agricole de l'Afrique est la technologie - et la première étape est l'accès à la mécanisation.

Les agriculteurs des pays développés ne sauraient pas quoi faire sans leurs tracteurs et autres équipements agricoles. Ils ne pourraient certainement pas cultiver de grandes parcelles de terre et il serait beaucoup plus difficile d'atteindre leurs incroyables niveaux de productivité..

Les choses sont différentes dans une grande partie de l'Afrique. Les agriculteurs qui dominent l'agriculture sur notre continent disposent de ressources très limitées pour subvenir aux besoins de leur foyer ou de leur ferme, vivent dans des zones rurales avec peu de routes et moins d'infrastructures, et travailler dans des champs si petits que pour les agriculteurs américains et européens, ils doivent ressembler à des jardins.

Pour ces producteurs alimentaires, « équipement agricole » signifie des outils de base tels que des pelles, des bâtons, charrues à boeuf, et houes. Tout ce qui implique des machines est un article de luxe inabordable.

J'essaie de changer cela avec mon entreprise basée en Ouganda. Africa Agribusiness Services Limited fournit une variété de services, mais l'un des plus importants est l'accès à la technologie fondamentale de la mécanisation agricole.

En partenariat avec Hello Tractor, nous permettons aux petits exploitants agricoles de toute l'Afrique d'accéder à la mécanisation. Considérez cela comme un Uber pour les tracteurs. Nous fabriquons et fournissons également des équipements agricoles abordables tels que des silos, des trous, nettoyeurs, presses à huile et batteuses.

En tant qu'agriculteur qui élève des volailles, chèvres, et du bétail et cultive du café, Je connais de première main les défis de l'élevage des animaux et des cultures. En tant que résident de la capitale ougandaise, Kampala, et voyageur vétéran de ma région, Je connais les problèmes des autres agriculteurs.

Je vois aussi la grande image de l'agriculture africaine. En résumé, c'est dérangeant. Nous sommes les personnes les moins en sécurité alimentaire de la planète. Nous sommes très en retard sur le reste du monde en matière de production alimentaire. Nous ne suivons même pas le rythme de la croissance démographique. L'Afrique est le seul continent où le nombre absolu de personnes souffrant de malnutrition au cours des trois dernières décennies a augmenté.

Pour certaines personnes, ce sont des raisons de désespoir.

Quand je regarde ces sinistres faits et chiffres, pourtant, je me dis: Nous avons une remarquable capacité à nous améliorer.

Voici une autre statistique qui va au cœur des opportunités agricoles de l'Afrique: Notre continent est domicile à 60 % des terres arables inutilisées dans le monde.

Cela signifie que nous avons beaucoup de place pour la croissance.

Réaliser notre plein potentiel exigera un large éventail de solutions. Les Africains ont besoin de gouvernements stables, la règle de droit, et un meilleur accès au financement. Nous avons également besoin de pouvoir utiliser les technologies semencières qui ont amélioré l'agriculture dans le monde entier. Le récent Kenya embrasse de la technologie des semences GM est un grand pas dans la bonne direction. Les fonctionnaires des autres pays africains devraient suivre son exemple.

Les agriculteurs africains doivent également avoir la mécanisation. Cette innovation peut être plus importante que toutes les autres car l'accès aux machines fait souvent la différence entre l'agriculture de subsistance et l'agriculture commerciale.. Il stimule à la fois la productivité agricole, réduit les pertes après récolte, et diminue la pénibilité humaine, faire de l'agriculture une activité rentable et agréable.

C'est là que le partenariat de notre entreprise et Bonjour tracteur entre. Lorsque nous étudions les défis des petits agriculteurs, nous ne voyons pas de personnes pauvres qui ne font que survivre. Au lieu, nous voyons de futurs propriétaires de tracteurs - et notre mission est de les transformer en véritables propriétaires de tracteurs qui prospèrent.

Cette intervention offre des opportunités de formation afin qu'ils puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour utiliser ces outils et rendre l'appropriation réalisable grâce à un financement approprié. Ce partenariat a créé un Uber pour l'agriculture en Ouganda!

Nous travaillons également à l'international, avec des projets au Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Soudan, Soudan du Sud et ailleurs. en plus, nous fabriquons des rangements, En traitement, et matériel d'arrosage.

Il n'y a pas de plus grande récompense que de voir nos collègues agriculteurs s'épanouir - et depuis que nous avons commencé notre travail en 2013, nous l'avons vu maintes et maintes fois alors que des milliers d'agriculteurs ont découvert les avantages incroyables des machines.

Comme ils ont augmenté leurs rendements et augmenté leurs profits, ils en sont venus à voir l'agriculture non pas comme une nécessité brutale mais plutôt comme une profession qui peut les aider à gagner décemment leur vie.

Le long du chemin, ils donnent un véritable avenir à l'agriculture africaine.

Cela commence par l'accès à la technologie de base.