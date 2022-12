Joanna Lidback: A Global Farmer Network member, Partie 3

Joanna Lidback has been a long time member of the Global Farmer Network, an active board member, and advocate for the industry. We end Joanna’s story with a look at some of her experiences with the Global Farmer Network.

Be sure to watch the two previously posted parts of this series.

Joanna Lidback est bénévole en tant que membre du conseil d'administration et trésorière du Global Farmer Network, et a été reconnu par le GFN comme un 2021 Prix ​​Kleckner pour le lauréat du prix Global Farm Leadership. Elle est productrice de lait, un directeur financier, un conseiller en affaires, Une maman, et une femme. Joanna et son mari possèdent et exploitent la ferme à Wheeler Mountain dans le nord-est du royaume du Vermont, Etats-Unis. It’s an 80-cow herd of Holsteins and Jerseys, où ils élèvent également leurs propres remplaçants et ont un petit troupeau de bovins de boucherie. Joanna est CFO chez ADK Farms, où ils s'occupent de plus 7,500 vaches laitières et steward 8,000 acres de terre. Elle est également consultante principale chez Adirondack Management Services, encadrement 10 d'autres fermes laitières vers l'atteinte de leurs propres objectifs.