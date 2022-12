Happy World Soil Day!

To celebrate World Soil Day, we wrap up Global Farmer Network member Jim Wilson’s story discussing the importance soil plays as the foundation to life.

Learn more about Jim in part one of this two-part series which was previously posted on this site.

Cultiver des céréales, légumineuses et pommes de terre, la topographie vallonnée est ce qui a initialement poussé Jim à l'agriculture de précision, visant à améliorer la productivité et à réduire les coûts.