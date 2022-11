Abraham Lincoln a publié La première proclamation américaine de Thanksgiving en temps de violence. L'année était 1863, et le président a jugé approprié de rendre grâce même si l'Amérique était déchirée par "une guerre civile d'une ampleur et d'une gravité inégalées".

La guerre était dans mon esprit plus tôt ce mois-ci, alors que je récoltais du maïs sur notre ferme familiale dans le Dakota du Nord. Il m'est venu à l'esprit que j'ai la chance de cultiver en paix.

Nous tenons tellement de choses pour acquises, mais à l'approche de Thanksgiving, nous devrions compter nos bénédictions et exprimer nos remerciements.

Commençons par ce simple fait de la paix. Je pourrais proposer que les fermiers fassent la guerre tous les jours, alors que nous luttons contre les éléments. Il y a quelques années, une chute humide a transformé nos champs en boue et rendu presque impossible le fonctionnement de nos moissonneuses-batteuses. Nous avons dû laisser reposer beaucoup de maïs pendant l'hiver et terminer notre travail les mois de février et mars suivants.. C'était comme une guerre d'usure.

Pourtant, nous n'avons jamais eu à cultiver de la nourriture dans une véritable zone de guerre. C'est la réalité de Kees Huizinga, un agriculteur ukrainien qui a traversé une année brutale de conflit. Dans une série de dépêches pour le Global Farmer Network, Kees a écrit sur le sien des difficultés. Pour ses vaillants efforts pour cultiver dans ces conditions épouvantables ainsi que pour éduquer le reste d'entre nous sur ses défis, il a récemment été reconnu par le GFN Prix ​​Kleckner Global Farm Leader.

Son expérience nous enseigne qu'il n'y a rien d'inévitable dans la paix.

Nous devrions également être reconnaissants pour le temps. Les agriculteurs peuvent être célèbres pour s'en plaindre, et la météo peut poser et pose de sérieux défis à notre travail. Mais tout ce que nous endurons, d'autres ont beaucoup souffert.

Ma famille a prévu des vacances pour passer Thanksgiving cette année en Floride, dans une maison de plage que nous avions louée près de Fort Myers. C'est une excellente façon de se réunir avec nos enfants et petits-enfants.

Puis vint Ouragan Ian, la tempête la plus meurtrière à avoir frappé la Floride en près d'un siècle. Il a frappé fin septembre, tuer environ 150 personnes aux États-Unis et causant environ $50 milliards de dommages. Le sud-ouest de la Floride aura besoin d'années pour se rétablir.

Je suis reconnaissant que ma famille n'ait pas été sur le chemin de la destruction de l'ouragan - et je prie pour les gens qui n'ont pas pu l'éviter.

La plupart des années, le temps ici dans le Dakota du Nord cause des problèmes, des blizzards au printemps aux tempêtes de vent, orages et grêle en été. Dans 2022, notre problème était une légère sécheresse. Depuis juin, Je ne pense pas que nous ayons eu un seul événement de pluie de plus d'un quart de pouce.

C'est pourquoi je suis reconnaissant pour la biotechnologie. Il y a une génération, ce manque de précipitations aurait déprimé nos rendements. Génétique moderne, pourtant, ont permis à nos cultures de faire un excellent usage de l'humidité qu'elles reçoivent. Combiné avec la façon dont les outils de protection des cultures d'aujourd'hui nous aident à nous défendre contre les mauvaises herbes, notre maïs et notre soja ont prospéré alors que des variétés plus anciennes et plus primitives auraient pu se flétrir. Et maintenant, nous bénéficions d'un rendement satisfaisant - pas le meilleur que j'aie jamais vu, mais assez bien.

Je suis émerveillé par les autres avancées technologiques, aussi. Si mon grand-père pouvait voir ce que nous avons, il penserait que nous vivons dans un monde de merveilles. Nos tracteurs peuvent se diriger eux-mêmes, qui réduit la fatigue. Nos chariots à grains peuvent se synchroniser avec nos moissonneuses-batteuses, ce qui nous rend plus efficaces et moins gaspilleurs. Notre logiciel nous permet de cartographier nos champs au pied carré, nous aidant à planter des graines et à appliquer de l'engrais avec une précision incroyable.

Je dois ajouter que je suis également reconnaissant envers le commerce international. Les marchés mondiaux me permettent d'avoir accès aux intrants agricoles essentiels et également d'accéder aux marchés d'exportation pour vendre une grande partie de ce que je cultive à des clients que je ne rencontrerai probablement jamais.

Lorsque le président Lincoln a écrit sa proclamation originale de Thanksgiving, il a commencé par observer que l'année "a été remplie des bénédictions de champs fructueux et de cieux salubres".

C'est tout ce dont un agriculteur a vraiment besoin, et il décrit notre dernière saison de croissance. Nous avons terminé notre récolte il y a quelques semaines, un peu tôt pour nous, dans une autre bénédiction.

Les jours étaient nombreux et les heures étaient longues, mais se terminait souvent par de magnifiques couchers de soleil, nous rappelant, comme Lincoln l'a dit dans sa proclamation, de « notre Père bienfaisant qui habite dans les cieux ».