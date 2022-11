« Les prix pourraient augmenter au point que les œufs deviendront un produit de luxe » pour de nombreux consommateurs mexicains, met en garde un nouveau rapport.

Cela pourrait être l'avenir pourri du Mexique s'il continue à pousser une mauvaise idée.

Les agriculteurs du monde entier cherchent à adopter de nouvelles technologies qui peuvent nous aider à produire plus de nourriture sur moins de terres que jamais auparavant, mais ici au Mexique, beaucoup de nos dirigeants politiques se préparent à rejeter l'avenir de la production alimentaire, malgré les conséquences désastreuses qui suivront sûrement.

Le mois dernier, Victor Suárez, Vice-ministre de l'Agriculture du Mexique, Raconté Reuters que le Mexique a l'intention de respecter un délai qu'il s'est lui-même imposé 2024 pour une interdiction totale des importations de maïs génétiquement modifié. Il a ajouté que les importations de maïs en provenance des États-Unis l'année prochaine diminueront de moitié. Cela fait suite à un précédent assurance de son patron, Victor Villalobos, ministre de l'Agriculture, que le Mexique n'interdirait pas les importations.

"Parce que l'Amérique du Nord produit plus d'un tiers du maïs mondial et que la plupart sont des variétés GM, l'impact de l'interdiction prévue par le Mexique du maïs GM se ferait sentir profondément et largement,», déclare un récent rapport à partir de perspectives mondiales, une société d'analyse et de conseil sur les marchés agricoles.

Ça sonne mal, mais les détails de ce qui se passerait dans la prochaine décennie sont pires. Selon cette analyse économique, l'interdiction proposée aujourd'hui, réduirait le PIB du Mexique de près $12 milliard. La production économique diminuerait de près $20 milliard. Le Mexique subirait également des pertes annuelles de près de 57,000 les emplois et les revenus du travail diminueraient de $3 milliard.

en outre, le prix du maïs augmenterait de 19 pour cent et les prix de la volaille bondiraient des deux tiers. C'est au-dessus de mais ça ferait un peu moins mal qui afflige le monde entier. Cela explique pourquoi les œufs pourraient devenir trop chers pour les Mexicains à faible revenu.

L'interdiction est une décision dangereuse non fondée sur la science - et elle n'est pas nécessaire. Le Mexique s'imposerait cette misère économique et nutritionnelle.

J'ai récemment été invité à partager mon expérience d'agriculteur avec des sénateurs mexicains dans le cadre d'un "Parlement ouvert sur les pesticides et les engrais". J'ai parlé d'un système alimentaire durable et résilient et de l'importance pour les agriculteurs d'avoir un accès fiable à des technologies sûres de protection des cultures comme élément fondamental de cette transition.. Mes collègues agriculteurs et moi avons présenté un excellent dossier. Notre camp a les meilleurs arguments, mais malheureusement nos ennemis peuvent avoir le plus de voix.

Nos chefs de gouvernement actuels semblent penser que le Mexique peut produire suffisamment de maïs non GM pour l'alimentation humaine et pour soutenir notre industrie de l'élevage vraiment forte et en pleine croissance.. Je crois que les entreprises semencières mexicaines et internationales peuvent continuer à développer d'excellents matériaux hybrides de maïs blanc (pour tortillas) pour bien nourrir les Mexicains. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si le Mexique doit aussi augmenter, au lieu d'importer, maïs pour l'alimentation animale (bétail, porc, la volaille) nous devrons semer du maïs ou des céréales dans les zones forestières pour agrandir les lacunes agricoles, et cela pourrait être un problème climatique évident. Cela réduirait également la superficie où nous cultivons aujourd'hui des cultures comme les baies, tomate, Avocat, brocoli, orge, et le blé où nous sommes plus compétitifs.La suffisance du maïs pourrait prendre quatre ou cinq décennies.

Une interdiction destructrice des importations de maïs GM déclencherait également une guerre commerciale brutale avec les États-Unis, notre partenaire économique le plus important.

Le rapport World Perspectives estime le bilan de nos voisins du nord: Une réduction de plus de $30 milliards de PIB sur dix ans, plus des pertes de production économique de près $74 milliard. Les Américains perdraient plus de 32,000 emplois chaque année et le revenu du travail chuterait de plus de $18 milliard.

Plutôt que d'encaisser docilement ces coups, les États-Unis et le Canada riposteraient très certainement - et cela commencerait par déclarer le Mexique en violation de la Accord États-Unis-Mexique-Canada, le pacte commercial entré en vigueur il y a seulement deux ans.

C'est déjà commencé: D'après Mary Anastasia O'Grady a écrit dans le Wall Street Journal sur le différend sur le maïs, à la tête d'une grande entreprise américaine. groupe de produits appeler pour les Etats Unis. représentant commercial pour « intervenir et déposer un différend ».

C'est ainsi que commencent les conflits commerciaux. Puis ils s'intensifient, alors que les parties adverses imposent des sanctions et ripostent dans une spirale de chaos. Nous avons un accord à honorer. Personne ne gagne si cette interdiction est mise en œuvre.

La caractéristique la plus déconcertante de cette controverse est que le Mexique devrait être fier de son histoire d'innovation agricole, depuis quand nos anciens ancêtres premier maïs cultivé au travail de notre pays moderne avec des chercheurs comme Norman Borlaug et le CIMMYT. Les cultures génétiquement modifiées appartiennent à cette étonnante tradition technologique innovante.

Tout au moins, bien que, on devrait refuser de faire du poulet, des œufs, du boeuf, porc, du lait et même des tortillas inabordables pour des millions de Mexicains.