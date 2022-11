Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent en Égypte pour leur sommet annuel sur le changement climatique, ils entendront les agriculteurs pour la deuxième fois.

Le rassemblement s'appelle COP27, qui est une abréviation pour la 27e réunion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. L'événement vise à développer des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et la COP27 offre une opportunité importante aux agriculteurs de faire entendre leur voix et de partager leurs actions sur l'atténuation du changement climatique alors qu'ils cultivent de la nourriture pour une planète de 8 milliard de personnes.

Trop souvent, les actions des agriculteurs en matière d'atténuation du changement climatique ne sont pas connues de plusieurs acteurs, souvent, ils sont même mal compris comme la source de la crise environnementale. La réalité est que nous faisons partie de la solution au changement climatique - et il est important que les agriculteurs du monde, dans toute leur diversité, avoir une représentation complète à ces événements internationaux.

L'inclusion est le meilleur moyen de créer et de renforcer les partenariats nécessaires pour relever les plus grands défis de notre planète.

Pendant le premier quart de siècle de ces conférences, pourtant, les agriculteurs comme moi n'avaient pas de place officielle à la table et dans la programmation. Les intervenants ont parlé de l'agriculture, mais le public n'a jamais entendu parler des agriculteurs.

L'agriculture n'avait tout simplement pas voix au chapitre.

Cela a changé l'année dernière, à la COP26 en Ecosse. Les membres du Global Farmer Network et d'autres producteurs alimentaires ont eu la possibilité de participer à la procédure officielle. Cela a permis à Mateusz Ciasnocha de Pologne, par exemple, à décris comment il a adopté des pratiques respectueuses du climat et régénératrices sur sa ferme, où il cultive du foin de qualité.

J'ai également participé à la COP26 dans le cadre du Programme des observateurs chrétiens du climat. Je suis agriculteur en Argentine, et CCOP me permet de poursuivre ma double vocation de producteur alimentaire sur notre ferme familiale ainsi que de bâtisseur de ponts qui relie les jeunes agriculteurs et les organisations qui recherchent un monde plus durable.

Il y a trois ans, J'ai répondu à l'appel du pape François à rejoindre le Économie de Francesco, qui invite les jeunes entrepreneurs comme moi à rejoindre des universitaires, acteurs du changement, et d'autres pour redonner vie et âme à l'économie. Avec d'autres jeunes, nous avons fondé le Ferme de Francesco, qui s'efforce de construire un meilleur système alimentaire et d'offrir plus de justice dans l'agriculture dans des fermes de démonstration en Afrique et en Amérique du Sud. Depuis l'année dernière, J'ai également rejoint une initiative du Vatican qui s'appelle Plate-forme d'action Laudato Si, where my work focuses on inviting farms and businesses to join the platform towards achieving 7 Laudato Si goals on a 7 year journey.

At COP26, I had the chance to discuss these activities with people from around the world. I spoke at meetings on energy management, finances, and indigenous communities. We also had a chance to attend a trailer for “The Letter,” a documentary that came out last month. Il décrit la lettre encyclique du pape sur notre crise sociale et environnementale actuelle et raconte les histoires de quatre personnes de l'Amazonie, Inde, Sénégal, et Hawaï. La COP26 a fourni une opportunité incroyable de réseauter avec d'autres dans des cadres informels et de partager ce qui est vécu avec d'autres via les réseaux sociaux et d'autres plateformes.

Les agriculteurs ont une voix dans ces procédures. Il n'est pas nécessaire que ce soit une voix forte, mais ce doit être une voix confiante et persistante que les autres entendent et tiennent compte. Il faut l'écouter.

Je suis heureux que l'intégration des agriculteurs à la COP26 se poursuive lors de la COP27 de cette année en Égypte, qui comprendra plusieurs pavillons alimentaires qui permettront aux producteurs d'expliquer comment ils cultivent les aliments dont tout le monde a besoin, ainsi que ce qu'ils font pour atténuer les effets du changement climatique. La Ferme de Francesco diffusera ses idées et soutiendra les représentations des agriculteurs au Forum sur l'économie future, qui a eu lieu plus tôt et organisera plusieurs événements parallèles pendant la COP27.

Malgré notre implication, participation à la COP 27 en Egypte a eu beaucoup de défis, y compris le coût financier élevé qui a rendu la participation en personne moins accessible pour beaucoup d'entre nous voyageant de différents pays.

J'espère que les participants de cette année auront des rencontres en face à face avec des agriculteurs de différentes parties du monde et apprendront leurs expériences, défis, et gestes. Résoudre le changement climatique signifie avoir des conversations avec des personnes qui sont en contact quotidien avec la terre et son sol, s'assurer qu'il y a de la nourriture pour tous. Je vais suivre ce qui se passe en Égypte et chercher des opportunités pour faire avancer les objectifs de l'agriculture intelligente face au climat depuis l'Argentine.

L'année prochaine, La COP28 se réunira aux Emirats Arabes Unis. Mon plan est d'assister, mais d'abord pour continuer à faire partie du chemin de la COP27 à la COP28, comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de la FPOC mais des processus que nous construisons ensemble et après. Le processus que j'aimerais voir est celui où nous construisons des pistes d'action communes, avec la représentation active des agriculteurs, le secteur privé, société civile, et le secteur public agissant ensemble.

Le travail des agriculteurs est de mettre de la nourriture sur la table. Il est bon de voir que les agriculteurs ont désormais une place à la table de la COP et d'autres processus également.