Kees Huizinga, membre du Réseau mondial des agriculteurs, L'Ukraine a récemment passé une journée à Washington DC, parler avec des sénateurs américains, Conseil des entreprises pour la compréhension internationale (BCIU), Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) et Agence des États-Unis pour le développement international (TU AS DIT) sur ce que les agriculteurs endurent en Ukraine et répondre aux questions. Il note, “Tous ceux à qui j'ai rendu visite étaient très prévenants et favorables. Mon espoir et mon sentiment sont que les États-Unis continueront à soutenir l'Ukraine pour qu'elle reste un pays libre où nous pouvons cultiver et nourrir le monde.”

Pendant qu'aux États-Unis, il a présenté le discours de clôture aux participants à la 2022 Association nationale de la radiodiffusion agricole (NAFB) congrès à Kansas City.