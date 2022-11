Global Farmer Network member Knud Bay-Smidt, Denmark was a participant in the International Fertilizer Association’s (IFA) official side-event to CFS-50 (Comité de la sécurité alimentaire mondiale): “Future-proofing soils: the role of youth and actionable data for nature-positive food systems,” hosted by the government of Thailand.

In this clip from the recorded session, Knud explique comment la technologie basée sur les données est utilisée sur sa ferme et les besoins de la future génération d'agriculteurs et comment les données sur la santé des sols peuvent être utilisables: “L'imagination est parfois dépassée par les opportunités.”