Kornelis "Kees" Huizinga, membre du Global Farmer Network, continue de fournir des mises à jour sur les défis de l'agriculture ukrainienne sur le terrain concernant les réalités de la guerre et son impact sur l'agriculture ukrainienne. Il fournit maintenant des mises à jour sur les implications mondiales pour le gouvernement et la politique aux dirigeants à Washington, D.C.. et Kansas City, MO.

Le Réseau mondial Fermier (GFN) est fier de reconnaître Kees Huizinga comme le 2022 Récipiendaire du prix GFN Kleckner Global Farm Leader Award.