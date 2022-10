L'agriculture est la prochaine grande chose au Kenya. Notre activité la plus traditionnelle est soudainement devenue notre domaine d'activité le plus passionnant, suite à l'accueil du gouvernement décision plus tôt ce mois-ci pour permettre la plantation et l'importation d'OGM.

Ce étape de bienvenue renforcera la sécurité alimentaire dans notre pays, car cela aidera les agriculteurs kényans à avoir accès aux meilleures technologies agricoles du monde pour produire plus de nourriture que jamais auparavant. En rendant la nourriture plus abondante, cela fera baisser les prix pour les consommateurs. Il contribuera à la conservation et à la biodiversité, aussi.

Il y a une décennie, Le Kenya a commis l'erreur d'interdire les OGM en raison des pressions politiques exercées par des groupes d'activistes financés par l'Europe et de l'anxiété généralisée fondée sur l'ignorance scientifique.

Pendant cette période d'interdiction, les agriculteurs du monde entier ont planté des milliards d'acres d'OGM et les consommateurs ont profité des avantages. pendant ce temps, Le Kenya est loin derrière, et nous avons ressenti le plus durement les effets néfastes de nos politiques non fondées sur la science au cours de notre la sécheresse.

Il est temps pour le Kenya de rattraper son retard - et maintenant nous allons.

L'annonce des OGM a eu lieu en octobre 3 lors d'un conseil des ministres convoqué par Président William Ruto des Samoa, qui a été élu en août. C'était aussi une surprise: Les OGM n'étaient pas un enjeu politique lors des campagnes électorales législatives, bien que Ruto ait promis aux Kenyans qu'il poursuivrait un programme de changement.

C'est le genre de changement dont nous avons besoin - et notre président sait exactement ce qu'il fait.

Ruto, 56 ans, est le président le plus instruit de l'histoire du Kenya, et il est l'un des présidents les mieux éduqués de toute l'Afrique. En tant que jeune homme, il a obtenu son baccalauréat ès sciences de l'Université de Nairobi. Dans 2018, après six ans de dur labeur, il a gagné son Doctorat. en écologie végétale. Pendant ce temps, il a occupé divers postes nationaux, tel que ministre de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

Cela fait de lui l'homme idéal pour ce moment. Tout le Kenya bénéficiera de ses connaissances et de sa sagesse.

Les agriculteurs du Kenya, comme moi, ont eu du mal à atteindre le seuil de rentabilité, en raison de la hausse des coûts de production et des faibles rendements. Les ravageurs ont dévasté nos cultures, les maladies les ont rendus malades, et la sécheresse les a affamés. Environ la moitié des fabricants d'aliments pour animaux du Kenya ont cessé leurs activités parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter leur principal ingrédient, le maïs, et les éleveurs ont vu le coût de l'alimentation doubler au cours des trois dernières années, de 1500 Shillings kenyans en 2019 à 3000 Shillings kenyans actuellement.

Notre secteur de la pêche a également souffert de la hausse des prix, et nous avons aggravé le problème parce que nous nous sommes refusés aux OGM par notre propre agriculture et importation, mais nous avons permis aux Chinois de nous vendre le poisson qu'ils ont élevé avec des OGM ailleurs.

Quel non-sens autodestructeur!

L'acceptation des OGM par le Kenya changera tout pour le mieux. Les agriculteurs auront la possibilité de cultiver des cultures qui contiennent une capacité spéciale pour surmonter la menace des ravageurs, maladie, et mauvaises herbes. Nous développerons des plantes avec des caractéristiques telles que la tolérance à la sécheresse, qui nous aidera à traverser les moments difficiles. Les jeunes verront le lien entre la technologie et l'alimentation et seront plus attirés par les métiers de l'agriculture, donner naissance aux nouvelles générations d'agriculteurs dont nous avons désespérément besoin.

Le Kenya gagnera en sécurité alimentaire à mesure que les agriculteurs verront leurs coûts de production baisser, leurs rendements montent en flèche, et leurs revenus s'améliorent. Une nourriture abondante signifie que les consommateurs auront plus d'options à de meilleurs prix. Les OGM sont une arme idéale pour lutter contre l'inflation alimentaire qui a affligé le Kenya ainsi que le reste du monde.

Alors que nous cultivons plus de nourriture sur moins de terres, l'environnement va s'améliorer. L'adoption de cultures tolérantes aux herbicides signifie que les agriculteurs kenyans auront la possibilité d'adopter une agriculture sans labour et d'autres pratiques de conservation intelligentes face au climat. Ces stratégies de conservation enrichiront notre sol, nous rendre moins dépendants des engrais artificiels, et booster la biodiversité.

Je m'attends aussi à ce que l'apiculture explose: Les produits phytosanitaires qui accompagnent les OGM sont plus sûrs pour les abeilles et autres pollinisateurs. Alors que leurs populations rebondissent après leurs creux actuels, les fruiticulteurs et autres qui dépendent de ces insectes retrouveront la prospérité.

Certains Kenyans restent méfiants vis-à-vis des OGM, mais seulement parce qu'ils ne les connaissent pas assez. Alors que notre pays adopte cette technologie, pourtant, ils deviendront plus à l'aise au fur et à mesure qu'ils verront les avantages économiques. L'inflation alimentaire réduira. Le coût de la vie baissera et de nombreux ménages connaîtront une stabilité financière, lequel, à son tour, affectera leur bien-être général et améliorera leur qualité de vie.

Bientôt, la seule question que nous poserons aux OGM est: Qu'est-ce qui nous a pris si longtemps?