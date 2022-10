Les meilleurs accidents sont les heureux. Ils viennent comme des surprises, mais au lieu d'apporter le malheur, ils apportent l'opportunité.

C'est ce qui s'est passé il y a des années dans ma ferme, lorsque nous avons découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le Technique Régénérative Saguna—une méthode d'agriculture qui a commencé comme une nouvelle façon de cultiver le riz, mais dont les grandes leçons commencent à améliorer la production agricole à travers l'Inde.

Dans les années 1990, Je me suis intéressé à résoudre un problème avec la riziculture. Nous devons produire d'énormes quantités de riz, dont environ la moitié de la population mondiale mange quotidiennement. Pourtant, la production de cette culture de base implique tant de difficultés et d'humiliations que beaucoup de gens refusent de s'y engager.. Dans la pratique actuelle de la riziculture, ils n'ont pas la possibilité de se débarrasser du labour, flaque, repiquage, et amerrissage dans le processus.

L'un des objectifs de ma ferme est de redonner sa dignité à l'agriculture— et je n'aurai pas de repos tant que je n'aurai pas trouvé un moyen d'aider les riziculteurs à cultiver avec fierté.

Puis vint mon heureux accident.

Dans 2011, sur ma ferme qui est au sud de Mumbai dans le district de Raigad du Maharashtra, J'avais mis de côté un grand terrain pour les arachides, connu sous le nom de «cacahuètes," autre part. Nous les avons plantés dans une zone avec des plates-bandes surélevées et une irrigation goutte à goutte, mais environ les trois quarts du travail, ma semence était épuisée. J'hésitais à laisser les lits restants vides et stériles, mais ma seule option facile était de planter du riz pour le rendre beau et vert.

Les passants se sont moqués de moi pour la plantation côte à côte de deux cultures. Le riz avait besoin de beaucoup d'eau ce qui était préjudiciable à l'arachide. Pour eux, c'était insensé.

Mais alors une chose étonnante s'est produite: Les deux cultures se sont bien comportées et cela comprenait un rendement plus élevé dans le riz également.

Les scientifiques savent que la validité de leurs expériences dépend de la possibilité pour d'autres de les reproduire. J'ai donc essayé de confirmer cette nouvelle technique sur plusieurs parcelles de ma ferme en 2012. Les résultats étaient prometteurs, et j'ai encouragé les agriculteurs voisins à l'essayer. J'ai garanti à ces agriculteurs que je les indemniserais s'ils subissaient des pertes de rendement.

Heureusement, tout le monde a obtenu des rendements beaucoup plus élevés que prévu. La technique du riz Saguna (SRT), comme nous venons de l'appeler, était un concept éprouvé.

L'un des principaux avantages du SRT est qu'il s'agit d'une méthode sans labour. Parce que nous avons supprimé l'atrocité du travail du sol, notre sol reste en place au lieu de s'éroder. Le sol aussi est plus sain, car il encourage la production naturelle de vers de terre et augmente le carbone organique dans le sol. Cela permet aux racines de prospérer et aux cultures de prospérer.

Et très important, il élimine la corvée qui entoure la culture traditionnelle du riz paddy: Plus de labour, plus de flaque, et fini les repiquages ​​manuels qui ont fait de la riziculture un moyen peu attrayant de gagner sa vie.

Grâce à l'innovation, nous avions rendu la dignité aux agriculteurs.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Depuis le début, nous avons appliqué les méthodes sans labour de SRT à d'autres cultures de notre ferme: impulsions, des légumes, blé, et plus. ça a marché pour eux aussi.

Le coton et le soja ont posé un défi, pourtant, parce qu'ils luttent souvent dans des sols avec beaucoup d'argile et un mauvais drainage. alors, dans 2019, un officier chargé de la “Projet sur l'agriculture résiliente au changement climatique (PoCRA)” de la Banque mondiale a amené des producteurs d'un district sujet à la sécheresse dans notre ferme. Il voulait leur présenter SRT, mais la plupart de nos agriculteurs invités étaient sceptiques.

Un agriculteur courageux a décidé de tenter sa chance. Il a utilisé SRT sur sa culture de coton et a obtenu d'excellents résultats. Dans 2020, sur 30 de ses voisins ont également adopté la méthode. L'année prochaine, 300 essayé et cette année, le nombre est passé à plus de 1,000. Tout ce nouveau changement a eu lieu sans grandes attractions monétaires de soutien. Voir le succès de SRT était la seule motivation dont ils avaient besoin, et maintenant les agriculteurs prospères aident leurs voisins dans le besoin.

Les plus grandes attractions pour les agriculteurs sont le coût de la culture en baisse drastique, leur dépendance au travail réduite, et voir la présence accrue de vers de terre naturels dans leur terre pour la première fois confirmant l'amélioration de la santé de la terre mère ainsi que l'amélioration de la biodiversité. Ils constatent également une baisse marquée des attaques de ravageurs et de maladies sur leurs cultures, fournir l'impact visible sur la productivité qui est au moins 30% augmenté et parfois doublé par rapport à leurs homologues traditionnels.

Alors que nous regardions la SRT se répandre au-delà de la riziculture, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas continuer à l'appeler la "technique du riz Saguna". C'est pourquoi elle a récemment été rebaptisée "Technique Régénérative Saguna,» qui met l'accent sur sa capacité d'adaptation à de multiples cultures ainsi que sur la façon dont il dynamise la biodiversité, préservation, et durabilité.

SRT est maintenant sur le point de devenir un mouvement majeur dans l'agriculture et a précisément répondu aux besoins des petits exploitants agricoles - et tout a commencé par un heureux accident en Inde.