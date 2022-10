Le Global Farmer Network est heureux d'accueillir Julie Borlaug alors qu'elle entame son nouveau rôle de directrice du développement. « Nous sommes heureux d'accueillir Julie au sein de notre équipe,” a déclaré Reg Clause, Président du Global Farmer Network. "Julie est une personne exceptionnelle à part entière, mais elle me relie à son grand-père que j'ai eu le privilège de connaître. Sa passion pour l'agriculture, la technologie basée sur la science et la puissance des partenariats collaboratifs qui mettent ces outils entre les mains des agriculteurs sont essentielles pour définir qui est le Réseau mondial des agriculteurs et ce que nous faisons au quotidien.

Pour 18 ans, Julie Borlaug a travaillé avec succès dans le développement agricole international, communication agricole, relations extérieures et institutionnelles. En tant que présidente de la Fondation Borlaug et petite-fille du Dr. Norman Borlaug, elle s'efforce de défendre son héritage et de donner une voix à son désir de voir des partenariats de collaboration plus fructueux entre les secteurs et les disciplines scientifiques pour apporter une innovation meilleure et plus rapide pour éradiquer la faim.

Le Global Farmer Network est un groupe de défense à but non lucratif, dirigés par des agriculteurs qui se sont engagés à amplifier la voix des agriculteurs dans la promotion du commerce, La technologie, agriculture durable, croissance économique, et la sécurité alimentaire. Le GFN se concentre sur le transfert de connaissances, utiliser la voix, l'expertise et la perspective de ses membres pour favoriser un dialogue constructif, contrer les mythes entourant l'agriculture moderne et illustrer les avantages du commerce, pratiques agronomiques durables, réglementation responsable, nutrition, et les moyens de subsistance des agriculteurs.