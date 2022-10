Le Global Farmer Network est heureux d'annoncer que Kees Huizinga, Ukraine, est le 2022 Récipiendaire du prix GFN Kleckner Global Farm Leader Award. Kees donne l'exemple dans tant de domaines, et en 2022 ce leadership était évident car il remplissait un rôle qu'il aurait préféré ne pas avoir, mais il l'a fait parce qu'il y avait un besoin et qu'il était en mesure de raconter la véritable histoire de la sombre réalité de la guerre, crise alimentaire imminente et agriculture en zone de guerre.

Kees partage cette vidéo, dire ce que recevoir ce prix signifie pour lui.

Toutes nos félicitations, Kees!