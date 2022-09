Kristjan Hebert est membre du Global Famer Network. Dans son blog, il explique comment, en tant qu'industrie, nous avons besoin d'aide pour raconter l'histoire de l'agriculture canadienne à un public international. “Travailler vers nos objectifs de climat et de production, l'importance de la politique agricole ne peut être surestimée. Et, si ce n'est pas bien fait, les conséquences pourraient être désastreuses pour les agriculteurs canadiens. Je peux gérer une mauvaise année, une mauvaise récolte, et même Dame Nature, mais je ne peux pas m'assurer contre une mauvaise politique.” Lire la suite ici.

