Il a duré moins d'un an: Le ministre néerlandais de l'Agriculture a quitter son poste, après seulement neuf mois de travail et après un été de protestations d'agriculteurs inquiets et indignés par les plans du gouvernement visant à mettre en danger la viabilité de leurs exploitations dans le but de limiter les émissions d'azote.

"Je me suis demandé si j'étais la bonne personne pour superviser les tâches qui m'attendaient,» m'a dit Henk Staghouwer. "Je suis arrivé à la conclusion que je n'étais pas cette personne."

Il n'y a peut-être pas de bonne personne, mais il peut y avoir une question encore plus profonde: Quelle personne? Beaucoup ne savent peut-être pas que La Haye a deux ministres dans cet espace: le ministre de l'agriculture et aussi un ministre de la nature et de l'azote. Cela crée un conflit de responsabilités et dans ce cas, une situation très difficile car le ministre de la Nature et de l'Azote a déterminé les mesures très sérieuses d'émission d'azote et le ministre de l'Agriculture a dû donner son point de vue après que la décision a été prise.

L'agriculture aux Pays-Bas est en proie à tant de troubles que la résolution de nos problèmes nécessitera un acte remarquable de sens politique de la part des responsables gouvernementaux.. Quoi qu'il arrive ensuite, il faut commencer par comprendre pourquoi les agriculteurs néerlandais se sentent si menacés.

Je suis une agricultrice néerlandaise qui a consacré sa carrière à la production responsable de bétail, culture et biogaz. Nous utilisons la meilleure science et les technologies les plus récentes sur notre ferme, Faire tout ce que nous pouvons donner aux animaux une vie meilleure - et cela inclut un engagement à réduire nos propres émissions d'azote.

Pourtant, nous sympathisons également avec les agriculteurs néerlandais qui s'engagent dans des manifestations pacifiques contre les plans du gouvernement. Sur notre ferme, nous montrons notre solidarité en arborant le drapeau néerlandais à l'envers - un signal maritime traditionnel de détresse.

Les Pays-Bas sont bien sûr une nation maritime, et les voies navigables du monde relient nos fermes aux consommateurs du monde entier. Nous habitons peut-être une petite superficie de terre, mais nous sommes une puissance mondiale de l'agriculture. Nous sommes le deuxième exportateur mondial de produits agricoles.

Cela nous rend essentiels à la fois à l'économie néerlandaise et à la sécurité alimentaire mondiale, surtout à une époque où les prix alimentaires flambent.

La majorité des agriculteurs néerlandais conviennent que nous devons réduire nos émissions d'azote, afin que nous puissions protéger les zones naturelles et atteindre les objectifs de conservation. Le problème, c'est que le gouvernement a choisi de nous traiter non pas comme des partenaires, mais comme des ennemis — et il a présenté un plan qui, dans ses propres mots, signifiera que "tous les agriculteurs ne pourront pas continuer leur activité".

Le gouvernement, sous la direction du ministre de l'azote, s'est fixé l'objectif arbitraire de réduire de moitié les émissions d'azote en 2030, et il a mis le fardeau de cela presque entièrement sur les agriculteurs, qui doivent réduire leurs propres émissions d'azote en quantités variables, selon l'endroit où ils habitent. Judith de Vor, mon collègue membre du Global Farmer Network, vit dans une région qui doit réduire l'azote de 47 pour cent. D'autres zones doivent réduire l'azote de 70 pour cent. Quelques-uns sont même censés le réduire en 95 pour cent.

Il existe de meilleures alternatives. Au lieu de réglementer les agriculteurs de leurs moyens de subsistance, le gouvernement pourrait chercher à réduire les émissions d'azote en adoptant l'innovation. L'adoption généralisée des laveurs d'air est une étape possible. D'autres options comprennent des aliments spéciaux pour le bétail ou systèmes de traite innovants pour vaches laitières.

Cela nécessitera de la collaboration et des compromis, et les agriculteurs devront faire des compromis, aussi. Certains devront réfléchir sérieusement à la possibilité de se faire racheter par le gouvernement. Mon espoir est que si cela arrive, qu'ils n'auront pas à abandonner l'agriculture et qu'ils auront les moyens financiers de la reprendre dans de nouveaux domaines et de nouvelles manières.

Aujourd'hui, le gros problème est la déconnexion entre le gouvernement et les agriculteurs, dans un dilemme que nous voyons dans de nombreux pays en développement avec des populations de citadins qui n'ont jamais mis les pieds dans les fermes et ont une mauvaise compréhension de ce qui se passe dans la production alimentaire.

À l'heure actuelle, les protestations des agriculteurs néerlandais se sont calmées, bien qu'ils puissent éclater à nouveau à tout moment. The only way to prevent this disconnection and discord in the future is for our public officials to consult with the people most affected by their policies—and for all to come to the table with a joint vision and a genuine determination to find a common way.