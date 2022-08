Parler de commerce vaut mieux que parler de guerre, donc c'était bien de voir le annonce la semaine dernière que les États-Unis et Taïwan sont sur le point d'entamer des négociations commerciales bilatérales.

Dernièrement, il y a eu trop de discussions sur la guerre, une grande partie implique la Chine et Taïwan - et il n'y a pas eu assez de discussions commerciales.

La politique des États-Unis doit être claire: Nous ne voulons faire la guerre à personne, et nous voulons commercer avec tout le monde.

U.S. La représentante au commerce Katherine Tai l'a bien dit la semaine dernière lors de sa visite dans l'Iowa, avec un message pour les agriculteurs comme moi.

"Ce qui est devenu clair pour nous, c'est que nous devons tourner la page de l'ancien livre de jeu," dit-elle dans un entretien avec le registre Des Moines.

Ce n'était pas une ligne jetable, mais plutôt une déclaration prudente qu'elle a introduite dans un témoignage au Congrès en mars dernier, quand Taï promis pour "tourner la page du vieux livre de jeu avec la Chine".

Je ne pourrais pas être plus d'accord. L'ancien livre de jeu nous a échoué. Cela a conduit au désengagement et à la contestation.

La plus grande erreur de l'ancien manuel de jeu a été de se désengager du Partenariat transpacifique, un grand accord commercial impliquant une douzaine de nations, y compris les Etats-Unis. Ni la Chine ni Taïwan n'en faisaient partie, et une partie de la justification du TPP impliquait la création d'une zone commerciale qui servirait de contrepoids à l'influence croissante de la Chine. Dans 2017, Le président Trump s'est retiré du pacte, dans ce qui était un faux pas majeur, À mon avis.

Puis vinrent les disputes. Le retrait du TPP négocié a non seulement fermé d'importantes opportunités économiques pour les pays signataires, mais il a inauguré une série de prises de bec avec la Chine, alors que nos gouvernements s'imposaient mutuellement des tarifs protecteurs. Notre relation avec la nation la plus peuplée du monde a atteint de nouveaux plus bas, et ils y sont restés, dans un bourbier de suspicion et d'échec.

Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie - un nouveau manuel qui considère l'Asie et l'ensemble de la région du Pacifique comme une opportunité remarquable pour les exportateurs américains, et surtout ses agriculteurs.

Plus tôt cette année, l'administration Biden a lancé le Cadre économique indo-pacifique avec de nombreux pays qui faisaient partie du TPP. L'IPEF ne générera pas plus de commerce immédiatement parce que son approche prudente consiste essentiellement à tenir des pourparlers sur la possibilité de tenir des pourparlers, dans un arrangement que seul un diplomate pourrait aimer.

Encore quelque chose c'est mieux que rien, et au moins IPEF est quelque chose.

Les pourparlers avec Taïwan, par contre, seront de véritables négociations commerciales. Ils pourraient produire un accord bilatéral qui améliore les liens économiques.

Nous échangeons déjà beaucoup avec Taïwan. L'année dernière, c'était notre huitième partenaire commercial, selon Forbes, et nous avons échangé des biens et des services d'une valeur $100 milliard.

Nous échangeons à peu près autant avec le 24 millions d'habitants de Taïwan comme nous le faisons avec l'Inde et sa population de plus de 1 milliard de personnes.

Taiwan est également la sixième destination la plus importante pour les États-Unis. les exportations agricoles. L'année dernière, nous avons vendu presque $4 milliards de marchandises agricoles à Taïwan, selon l'U.S. Département de l'agriculture. C'est le plus grand marché pour les expéditions de conteneurs des États-Unis. soja, avec des achats de $736 million, plus le potentiel d'amélioration, si nous résolvons la crise du transport maritime qui a nui aux chaînes d'approvisionnement partout.

Les ventes de boeuf à Taïwan approchent $700 millions l'an dernier, et les agriculteurs ont également exporté des pommes, cerises, la volaille, Lait, des noisettes, et plus.

On peut faire encore mieux, et le mandat de négociation pour nos négociations commerciales avec Taïwan cite spécifiquement la nécessité "d'adopter des dispositions visant à faciliter le commerce agricole grâce à la science- et la prise de décision fondée sur les risques et l'adoption de, des pratiques réglementaires transparentes.

Cela ressemble à un bon objectif.

Certains s'opposeront à ces négociations commerciales au motif que la Chine s'y oppose déjà.

Pourtant, se dérober à l'opportunité de commercer avec Taïwan est l'ancienne façon de penser - et comme l'a dit Katherine Tai, il est temps de tourner la page.

Nous pouvons commercer avec la Chine, aussi. Il n'a qu'à nous rejoindre à la table des négociations.

Arrêtons les discussions sur la guerre et commençons les discussions sur le commerce.