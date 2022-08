Félicitations à Mahalingam Govindaraj, le destinataire de la 2022 Prix ​​Borlaug Field!

Chercheur principal pour le développement des cultures chez HarvestPlus et l'Alliance de Bioversity International et CIAT, Govindaraj est reconnu pour son leadership exceptionnel dans l'intégration des cultures biofortifiées, en particulier le millet perlé, en Inde et en Afrique. Depuis plus d'une décennie, il a dirigé le développement et la diffusion de produits à haut rendement, des variétés de millet perlé à haute teneur en fer et en zinc qui ont contribué à une meilleure nutrition pour des milliers d'agriculteurs et leurs communautés.

Le Normand E. Le prix Borlaug pour la recherche et l'application sur le terrain est doté par la Fondation Rockefeller.

@WorldFoodPrize www.worldfoodprize.org/BFA22