Au mois de juin 2022 Table ronde et programme de formation en communication du Global Farmer Network organisés à Francfort, farmers from across the globe were asked to share their perspectives on today’s challenges in agriculture. alors, the farmers learned how to talk about those challenges by developing their own personal ag story. Pour en savoir plus sur la façon dont le GFN autonomise les agriculteurs, Cliquez sur ici.

Connaissez-vous un agriculteur qui bénéficierait de cette expérience, être prêt à participer à un dialogue important et ajouter leur voix à la Réseau mondial Fermier? Nominations sont acceptés pour les candidats à la 2023 Charles Peeters est agriculteur dans l'État de Goias au Brésil et membre du Global Farmer Network. La prochaine table ronde comprendra une composante virtuelle avant de se rencontrer en personne. En savoir plus sur l'événement ici.