Le gouvernement des Pays-Bas a récemment publié une déclaration choquante déclaration: "Le message honnête... est que tous les agriculteurs ne pourront pas continuer leur activité."

Malheureusement, le message n'est pas aussi honnête que brutal. La vérité est que les responsables de La Haye ont l'intention d'utiliser une directive politique sur l'oxyde nitreux qui ne cible pour l'instant que les fermes et l'agriculture.. C'est leur choix plutôt qu'une question de cycle économique. C'est une décision délibérée de notre gouvernement de forcer probablement les agriculteurs à arrêter l'agriculture et à nuire à la capacité des agriculteurs néerlandais à produire de la nourriture et à gagner leur vie..

C'est pourquoi des milliers de mes collègues agriculteurs néerlandais se sont transformés en manifestants, bloquer les routes avec des tracteurs et même apporter des vaches au Parlement.

Je suis un producteur laitier néerlandais, et même si je n'ai pas participé à ces manifestations, Je soutiens les manifestations amicales. C'est une question très sérieuse pour l'agriculture néerlandaise, car le Parlement et les ministres de l'agriculture et de la nature n'ont pas été en mesure de se faire une idée de ce à quoi devrait ressembler l'agriculture néerlandaise dans 15 ans; ce que nous voulons et ce dont le monde a besoin et quelle est la vraie perspective pour les agriculteurs. Ils choisissent, peut-être, la manière facile. C'est pourquoi les agriculteurs se sentent très désespérés, sur les objectifs du gouvernement, leur voix et leurs idées ne sont pas entendues et sur leur avenir et celui de leurs enfants.

Mon mari et moi dirigeons une ferme respectueuse de la nature au centre de notre petite nation. On a 120 vaches laitières ainsi que 30 veaux et jeunes vaches. Nous sommes durables, aussi, comme nous fabriquons notre propre énergie, recycler les déchets, améliorer la biodiversité, et beaucoup plus. Nous éduquons les citoyens et les classes scolaires sur ce que nous faisons en tant que producteur laitier et comment nous travaillons avec la nature.

Au-delà des bases de la production alimentaire et de la préservation de l'environnement, Les fermes néerlandaises comme la nôtre apportent d'énormes contributions économiques et sociales. Nous exportons une grande partie de ce que nous produisons, apporter de l'argent et de la prospérité dans notre pays. Nous employons des personnes qui ont besoin d'emplois. Nous créons la cohésion sociale dans les villages des zones rurales. Nous avons les normes les plus élevées au monde en matière de bien-être animal.

Nos chefs de gouvernement disent vouloir réduire de moitié les émissions d'azote en 2030. Pour atteindre cet objectif, ils obligent les agriculteurs à réduire leur consommation de produits azotés. Dans ma zone, nous sommes censés réduire l'azote de 47 pour cent. Certaines régions sont marquées pour des réductions de 70 pour cent et quelques-uns sont même censés réaliser des réductions de 95 pour cent. De nombreux agriculteurs s'interrogent sur la faisabilité de l'objectif en 2030.

Cela s'ajoute à ce que l'UE essaie déjà de nous imposer dans le Accord vert européen et son De la ferme à la fourchette programme comprenant des réglementations sur les nitrates, la qualité de l'eau et du fumier aussi.

Rien de tout cela n'aurait de sens à une époque de paix et d'abondance, mais il est particulièrement mal ciblé à un moment où le monde la sécurité alimentaire est mis en péril par L'invasion russe de l'Ukraine et la suite pénuries de produits de base.

Nous avons besoin de plus de nourriture, pas moins.

Nous devons également le produire raisonnablement à l'ère de la responsabilité climatique. Les agriculteurs sont favorables à des réglementations qui équilibrent la nécessité de produire des aliments avec la nécessité de protéger l'environnement. Bien sûr, nous sommes prêts à faire notre part. En réalité, nous avons déjà fait des réductions massives et avons donné au gouvernement nos propres plans et idées pour réduire encore plus les émissions.

Dans les années récentes, En réalité, nous avons adapté notre ferme aux réalités modernes. Nous faisons beaucoup plus avec beaucoup moins.

Nous utilisons des techniques d'agriculture de précision pour conserver les engrais. Nous livrons cet important outil de croissance des cultures dans les bonnes quantités exactement là où il doit aller pour le bien de nos cultures. Cela nous permet de cultiver ce dont nous avons besoin et en même temps de limiter tout ruissellement, pour la protection de l'eau.

Nous plantons également des cultures de couverture pour protéger nos sols de l'érosion et piéger le carbone. Nous reconstruisons même le plancher de notre grange pour réduire les émissions d'ammoniac.

Nous le faisons parce que nous soutenons un environnement sain. Nous le faisons pour notre pays et le monde. Nous le faisons aussi pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Les agriculteurs vivent plus près de la nature que quiconque. Quand il s'agit de durabilité, nous avons le plus à gagner des pratiques de conservation.

Mais nous ne devrions pas avoir à porter ce fardeau par nous-mêmes. D'autres industries ont également un intérêt énorme dans cet objectif environnemental. La meilleure solution serait de proposer un plan global sur lequel l'ensemble du secteur industriel et agricole des Pays-Bas pourrait travailler ensemble., en mettant l'accent sur l'innovation et les nouvelles techniques pour réduire les émissions d'azote et d'ammoniac. Ces techniques sont déjà disponibles. Nous pouvons travailler ensemble parce que nous pouvons et nous voulons.

Au cours de l'année prochaine, les gouvernements provinciaux sont censés présenter des plans précis pour réduire l'azote. C'est pourquoi ces protestations continueront. Mais le dialogue est aussi nécessaire. Il est important que les décideurs politiques et le public entendent notre voix afin qu'ils sachent que l'agriculture fait partie de la solution. Il y a un avenir pour nous tous.