Kees Huizinga, membre du Global Farmer Network, et son épouse Emmeke Vierhout ont uni leurs forces à la Fondation Leeuw Kyiv pour fournir une bouée de sauvetage à tous les coins de l'Ukraine—tous les jours, des camions transportant des secours vont des Pays-Bas jusqu'en Ukraine. Où les autres ne peuvent pas aller…Vas-tu aider?

Cliquez ici pour soutenir la Fondation Leeuw Kyiv qui est désormais pleinement engagée dans l'aide humanitaire. Fondée à l'origine en 2006 par la communauté néerlandaise de Kyiv pour l'enseignement de la langue et de la culture néerlandaises, the Foundation now collects and distributes aid to those who need it in Ukraine.

“If this war is ever over we will rebuild Ukraine, The Leeuw Kyiv Foundation will do its part in that too, but until then let’s keep Ukraine afloat where it can: Keep our lifeline open!”