Deux membres du Global Farmer Network engagés dans le cadre du Conseil consultatif pour la science pour une agriculture durable. Andrew Osmond et Paul Temple, les deux agriculteurs du Royaume-Uni ajoutent leur voix au Conseil consultatif, qui vise à promouvoir une conversation plus fondée sur des données probantes autour de l'agriculture et de la production alimentaire durables, et qui se tient également prêt à exposer, commenter et contester les affirmations non scientifiques, positions ou décisions politiques contradictoires en matière d'agriculture durable.

Dans son prospectus de lancement, Science for Sustainable Agriculture applaudit l'action précoce du Royaume-Uni

Le gouvernement s'écarte des règles restrictives de l'UE sur les technologies d'élevage de précision, mais des précautions

que sans un engagement correspondant à suivre la science sur des questions politiques clés telles que l'avenir de la ferme

soutien, R&D financement et mesures de durabilité, Le système alimentaire britannique pourrait faire face à une alimentation périlleuse

futur.

Sur la photo ci-dessus, Le député Julian Sturdy a présenté une copie du prospectus Science for Sustainable Agriculture à la ministre de l'agriculture Victoria Prentis au Parlement.

En particulier, le rapport met en garde contre une dérive politique vers des systèmes agricoles à faible rendement, et même le « réensauvagement » des terres agricoles productives, et accuse le gouvernement d'ignorer les résultats de son propre programme de recherche sur l'intensification durable, tout en permettant à l'élaboration des politiques post-Brexit de devenir trop dépendante des campagnes et des ONG bénévoles.

La science pour une agriculture durable est soutenue par un groupe consultatif indépendant de 17 membres politiques, des leaders scientifiques et industriels de divers secteurs et horizons. Il fournira une plate-forme Web pour les commentaires percutants des membres du groupe consultatif et d'autres, aux côtés d'articles d'actualité pertinents, rapports et publications. Pour le rapport complet et plus d'informations cliquez ici.