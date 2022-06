C'est déjà assez difficile que le coût de la nourriture ne cesse d'augmenter. Maintenant le coût de la cuisine monte aussi.

C'est parce qu'une grande partie du monde est au bord d'une pénurie d'huile de cuisson comestible. Soudainement, nous avons moins que ce dont nous avons besoin - et la majeure partie de ce problème croissant est d'origine humaine.

Les catastrophes naturelles des tremblements de terre, ouragans, et les sécheresses peuvent être dévastatrices. Encore pire, pourtant, sont les catastrophes non naturelles - celles causées par l'homme qu'il est en notre pouvoir d'éviter.

La flambée du prix de l'huile de cuisson en est un parfait exemple. En tant qu'agriculteur en Inde, J'ai compris que le problème n'est pas seulement dû à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est aussi le manque d'accès à la technologie agricole.

Quelles que soient les causes, la pénurie d'huile de cuisson commence à nuire aux consommateurs du monde entier. Au Royaume-Uni, les supermarchés ont rationné il, limiter les achats à trois bouteilles d'huile de cuisson par client. Magasins en Belgique, Grèce, Espagne, et la Turquie ont adopté des règles similaires.

Ici en Inde, il n'y a pas de pénurie de pétrole pour l'instant, mais les prix des huiles alimentaires ont fortement augmenté. Je ne les ai jamais vus aussi haut.

Tout cela s'ajoute à une explosion massive des prix des denrées alimentaires. En mars, le coût de la nourriture a atteint un niveau record, selon aux Nations Unies. Des prix assoupli légèrement en avril, ce qui est une bonne nouvelle, mais l'amélioration était modeste. C'est comme si nous venions d'escalader le mont Everest et maintenant nous nous reposons à quelques mètres sous le sommet. L'air est encore mince, et le temps reste incertain. C'est un endroit dangereux.

La cause immédiate de notre crise de l'huile de cuisson est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui exporte plus d'huile de tournesol que n'importe quel autre pays, soit environ la moitié de la production de la planète, En réalité. L'Ukraine et la Russie réunies représentent les trois quarts de l'huile de tournesol mondiale.

Ces fournitures sont soudainement indisponibles dans les quantités auxquelles nous nous attendons. Le prix de l'huile de tournesol a bondi de plus de 40 % depuis le début de la guerre en février, selon à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).

Le monde a des moyens de faire face, car l'huile de tournesol n'est pas le seul type d'huile de cuisson disponible. Dans ma maison, en plus de l'huile de tournesol, nous utilisons de nombreux types d'huiles comestibles: Arachide, palmier, gingel (alias. sésame), moutarde (alias. canola), et plus.

Pourtant, la pénurie d'huile de tournesol exerce une pression massive sur toutes les variétés d'huile de cuisson. Par conséquent, chacun devient plus cher. Les personnes les plus vulnérables souffrent le plus, et pas seulement parce qu'ils ont moins de revenus disponibles. Ils ont également tendance à dépendre davantage des huiles de cuisson que les habitants des pays développés.. La rareté de ces produits les frappe plus durement.

La guerre est peut-être l'ultime catastrophe provoquée par l'homme - une énorme calamité provoquée entièrement par les choix meurtriers des combattants. La solution la plus immédiate au défi mondial de l'insécurité alimentaire, y compris le prix gonflé des huiles de cuisson, serait que la Russie mette fin à cet acte d'agression militaire contre l'Ukraine.

Tout blâmer sur la guerre de conquête de la Russie, pourtant, est de négliger un autre facteur important: Le refus de nombreux gouvernements de laisser les agriculteurs utiliser les meilleures technologies agricoles.

J'ai vécu le problème de première main. Bien que les fermes de ma région ne soient pas de grands producteurs d'huile de cuisson, j'ai planté des tournesols, palmiers, et le soja. J'ai abandonné en partie parce que nous n'avons pas de moulin local pour l'extraction d'huile de tournesol ou de soja.

Un défi encore plus grand, bien que, étaient les nuisibles. Les foreurs de gousses ont saccagé nos graines de soja. Nous les avons contrôlés grâce à des méthodes traditionnelles de protection des cultures et avons connu un certain succès, mais notre gouvernement nous empêche également d'utiliser les technologies GM sûres qui auraient à la fois réduit nos coûts et augmenté nos récoltes..

Je crois qu'avec le soja GM, nous aurions augmenté nos rendements d'environ un tiers. En d'autres termes, nous aurions fait plus avec moins, créant une abondance qui aurait entraîné une baisse des prix de l'huile de cuisson pour les consommateurs et permis à l'Inde d'être autosuffisante en huile alimentaire.

Pourtant, nous n'avions pas cette option - et aujourd'hui, Je ne produis pas de soja du tout parce que je ne peux pas utiliser les technologies scientifiques auxquelles les agriculteurs d'Amérique du Nord et du Sud ont accès. Il est logique pour moi de me concentrer sur d'autres cultures. Beaucoup d'autres agriculteurs de ma région et d'ailleurs ont fait des choix similaires.

Le résultat est que le monde a moins d'huile de cuisson qu'il ne le pourrait.

Si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, la crise alimentaire mondiale aurait pu être évitée, mais une partie de notre problème est le résultat d'un mauvais choix d'interdire une technologie éprouvée.

C'est la définition d'une catastrophe d'origine humaine. Et maintenant, nous payons tous beaucoup plus pour cuisiner notre nourriture.