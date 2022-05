Tim Durham est membre du Global Farmer Network et en AUJOURD'HUI il discute de ce qu'est la culture hydroponique et des façons dont la culture hydroponique peut éliminer les conjectures de l'agriculture. Ce qui suit est un extrait:

“Celui qui a inventé le proverbe "la nécessité est la mère de toute invention" ne plaisantait pas. Je suis souvent étonné par la capacité des agriculteurs à rassembler des idées et à improviser des solutions. Certaines sont des créations ponctuelles pour sortir d'une impasse, tandis que d'autres ont plus de résistance - conduisant peut-être à la création de nouveaux outils ou techniques agricoles. Occasionnellement, la nécessité incite à redécouvrir les anciennes approches (les rendant chics encore une fois) ou même les naissances de la prochaine vague dans l'agriculture. La culture hydroponique est un exemple classique d'ingéniosité - un exemple sur le point de laisser une marque indélébile sur le système alimentaire d'aujourd'hui.”

Tim est un agriculteur de 5e génération, éducateur et avocat. Sa famille exploite Deer Run Farm, une 30 ferme maraîchère d'un acre à Long Island, New York où ils cultivent des légumes-feuilles, racines et herbes. Tim est également professeur agrégé de science des cultures au Ferrum College, Virginie.