Dans ma ferme en Ukraine, nous nous lançons dans une expérience stimulante: Nous allons voir combien de nourriture nous pouvons cultiver dans les conditions les plus accablantes imaginables.

Nous vivons et cultivons dans un zone de guerre. Depuis le début de l'invasion russe en février, nous avons entendu des jets voler au-dessus. La semaine dernière, un combattant a lancé un missile qui a détruit un jardin dans notre village et l'explosion a secoué les fenêtres de ma maison.

Heureusement, personne n'a été blessé dans cette attaque, mais tout le monde est nerveux à propos de ce que l'avenir nous réserve.

Cela m'inclut. La saison de plantation est maintenant en cours. Malgré les risques énormes, nous avons décidé d'aller dans les champs, mettre des graines dans le sol, et essayer d'arriver à la récolte.

Nous sommes agriculteurs, après tout, et c'est ce que nous faisons. Si nous ne plantons pas maintenant, nous ne pouvons pas récolter plus tard.

Pourtant ce sera une année pas comme les autres. Juste pour survivre, nous devrons faire preuve de plus de résilience que jamais.

Nous savons que nous souffrirons d'un accès limité aux bases de l'agriculture moderne. Il va falloir économiser du carburant, engrais, et protection des cultures. Je pourrais me plaindre de tout cela - et en vérité, Je suis contrarié qu'une guerre injuste nous oblige à faire ces compromis.

Mais je choisis aussi de le voir comme un test. On va voir jusqu'où on peut descendre: Dans quelle mesure pouvons-nous réduire nos intrants traditionnels et continuer à produire des cultures?

Cela commence par des décisions intelligentes maintenant. Le premier concerne ce qu'il faut planter. Bien que je ne ferai pas mes choix définitifs jusqu'au tout dernier moment, À ce point, nous avons décidé de cultiver la moitié de la superficie normale de betterave à sucre afin de répartir le risque.

Dans des conditions normales, les betteraves sucrières sont une bonne récolte pour nous. Nous pouvons aussi les vendre localement, ce qui n'est généralement pas le cas des céréales qui constituent nos plus grandes cultures.

Le problème est que les betteraves sucrières coûtent cher à soutenir, en particulier la récolte et le transport vers l'usine de transformation. Ils ont besoin de beaucoup d'intrants: le carburant, engrais, et la protection des cultures dont les approvisionnements ne seront pas fiables tant que durera cette guerre. Quoi de plus, les traiter prend une usine - et une seule bombe pourrait tout gâcher.

Si cela arrive, nous ne pouvons pas simplement entreposer nos betteraves à sucre et attendre des jours meilleurs, comme on peut avec des grains. Les betteraves à sucre ne se conservent pas vraiment pendant un mois environ en hiver, et le temps chaud peut réduire ce temps de manière drastique et inattendue.

Le maïs nécessite également des intrants comme les engrais azotés, but it isn’t as complicated to produce as sugar beets. Drying the corn after harvest takes a lot of gas and we are not sure if that will be available when it is needed. Another downside is that our corn needs an export market, et pour l'instant nous ne pouvons pas joindre nos clients. Le transport est un gros problème. Les ports de la mer Noire sont fermés. Certains des chemins de fer à l'ouest sont ouverts, mais ils ne peuvent livrer qu'une fraction de ce que nous pouvons vendre en tant que pays. Au moins on peut stocker le maïs dans des bacs. Si nous pouvons contrôler l'humidité et la température, nous pouvons le garder en sécurité pendant longtemps.

Donc on va planter moins de maïs et de betterave ce printemps, et le remplacer par du blé de printemps, orge de printemps, avec du soja, haricots blancs, et tournesols.

Nous avons suffisamment de fournitures pour commencer. Nous en aurons besoin plus tard, et j'espère que nous pourrons les obtenir.

Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite. L'agriculture comporte toujours des risques. Aurons-nous un temps favorable? Une nouvelle maladie frappera-t-elle? Nos produits de protection des cultures vont-ils vaincre les mauvaises herbes et les ravageurs et nous aider à gérer le climat et les événements météorologiques?

Ce sont les questions habituelles. Maintenant, nous vivons une guerre - un risque que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour contrôler.

J'ai essayé de faire ce que je peux. j'ai voyagé à l'UE pour plaider en faveur d'une assistance. j'ai rencontré avec des membres de l'Allemagne, Parlements néerlandais et européen. I’ve talked to Ministers and the Vice President of the European Union. j'ai expliqué comment ma ferme se connecte à l'économie mondiale et comment l'attaque de la Russie contre l'Ukraine affecte tout le monde, Peu importe où vous vivez.

J'ai aussi déplacé ma famille hors du pays. Mes enfants vont à l'école aux Pays-Bas. Ils se sentent coupables que leurs amis ici dans notre village ne puissent pas faire la même chose.

Je suis de retour sur notre ferme, diriger nos opérations aux côtés de nos travailleurs, dont certains sont avec nous depuis 20 ans.

Nous allons essayer de cultiver la nourriture dont nous avons tous besoin.

C'est là qu'est ma place.