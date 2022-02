As farmers on opposite sides of the globe, our lifestyles are polar opposites. As it relates to food habits, one of us is a carnivore from Canada and the other is a vegetarian from India.

While we do have our differences, we are quick to remind ourselves of how much we also have in common, celebrating the February 10, 2022 recognition of World Pulses Day as growers of a popular crop that delivers protein to a hungry world and helps us practice sustainable agriculture at home.

le gouvernement indien a restreint l'exportation de légumineuses de l'Inde depuis, and that leads us to another important commonality: We both grow pulses in rotation. They’re an essential part of how we sustain our soil and help the environment.

Rotating crops is an ancient practice that enriches the soil and improves yield. And it turns out that pulses are excellent in rotation with rice and wheat.

Every plant pulls nutrients from the soil. Yet pulses also put them back. Pulse plants are naturally rich in nitrogen, an essential nutrient for all plants. They store nitrogen in their root nodules, and after harvesting the crop, the plant material left on top of the ground and the roots underneath improve the soil for the crops that will follow.

Most farmers in Canada and India use two-crop rotations or possibly, three-crop rotations. Whatever the system, pulses can perform the essential task of making an entire farm healthier by improving the quality of the dirt, also known as soil health, across many years.

Pulses provide other benefits as well. In rotation, they help farmers disrupt the cycles of weeds, parasites, et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire. et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire, et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire. et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire, et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire.

et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire, et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire, et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire.

et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire, et les maladies qui menacent toujours la production alimentaire, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse. (qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse) Jusqu'à maintenant, pourtant, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse.

qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse.

qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse: Peu importe où nous vivons, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse, qui est une autre légumineuse mais pas une légumineuse, we always want to do our best and know from first-hand experience that technology can help us do better.

