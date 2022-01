J'avais l'habitude de craindre que les ennemis de l'agriculture moderne ne mettent fin à leur combat contre la technologie GM uniquement quand les cochons auraient des ailes et prendraient leur envol.

Ce n'est pas arrivé, mais que se passerait-il si les cochons faisaient pousser des cœurs et sauvaient des vies humaines?

Ce rêve est devenu réalité plus tôt ce mois-ci lorsque des médecins de Baltimore ont transplanté le cœur d'un cochon génétiquement modifié chez un homme atteint d'une maladie potentiellement mortelle., nous présentant le dernier exemple d'un miracle médical.

Le New York Times appelé la transplantation d'urgence "une procédure révolutionnaire qui offre de l'espoir à des centaines de milliers de patients dont les organes sont défaillants".

En tant qu'agriculteur qui a cultivé des cultures génétiquement modifiées et qui a reçu une greffe de rein, Je me suis particulièrement intéressé à cette affaire. Ses implications pour le bien-être humain sont difficiles à surestimer.

Le donneur animal a été élevé pour faire pousser un organe qu'un corps humain accepterait plutôt que de rejeter. Ce porc spécial était le produit des mêmes technologies de modification génétique qui, au cours de la dernière génération, ont amélioré la pratique de l'agriculture dans le monde entier..

Lorsque les cultures génétiquement modifiées sont devenues largement disponibles au début de ce siècle, beaucoup de gens étaient sceptiques. La science était nouvelle et inconnue. Modifier la structure génétique des plantes semblait tout simplement bizarre.

J'ai étudié la science derrière la technologie GM et je suis devenu convaincu qu'elle n'était pas seulement sûre, mais qu'il offrait également une opportunité remarquable de cultiver plus de nourriture sur moins de terres que jamais auparavant. Alors que je plantais et récoltais du maïs et du soja génétiquement modifiés dans ma ferme du New Jersey, J'ai observé de première main comment ils ont défendu mes cultures contre les mauvaises herbes et les ravageurs. Ce sont les meilleures récoltes que j'aie jamais vues.

La technologie des cultures GM est une grande partie de la raison pour laquelle la nourriture est plus abondante, écologiquement durable, et abordable que jamais.

Aujourd'hui, bien sûr, Les cultures GM sont largement acceptées. Les agriculteurs ont cultivé des milliards d'acres de cultures génétiquement modifiées, et les gens mangent tout le temps des repas sains dérivés d'eux.

Malheureusement, La technologie GM fait encore face à quelques poches de résistance, notamment parmi les militants politiques européens. Leurs idéologies anti-OGM ont retardé l'adoption de cultures génétiquement modifiées dans plusieurs pays en développement, surtout en Afrique. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles ce continent est toujours en retard par rapport au reste du monde en matière de production alimentaire.

Maintenant que la technologie d'édition génétique est passée du champ de maïs à la salle d'opération, pourtant, les ennemis de la biotechnologie voudront peut-être repenser leur résistance. Les avantages de la biotechnologie sont peut-être plus évidents que jamais. Ils viennent de sauver une vie humaine et ils vont en sauver bien d'autres.

Je suis le bénéficiaire direct d'une greffe d'organe: Le rein de ma fille est dans mon corps, me garder en vie.

Je serais mort aujourd'hui sans la grâce de Dieu et la gentillesse de ma fille. Je suis également redevable aux médecins qui ont pratiqué l'opération ainsi qu'à la science qui l'a rendue possible..

Grâce à la technologie génétique, plus de personnes avec des organes défaillants profiteront de la deuxième chance de vivre que j'ai eu la chance d'avoir.

L'année dernière, sur 41,000 Les Américains ont reçu une greffe d'organe, selon le Réseau uni pour le partage d'organes. Plus de la moitié des organes transplantés étaient des reins, suivi des foies, cœurs, et les poumons.

Pourtant le besoin est grand. Plus que 100,000 Les Américains sont sur liste d'attente pour une greffe d'organe, et 17 mourir chaque jour, rapports l'administration des ressources et des services de santé, une agence fédérale.

Il est possible d'imaginer un avenir dans lequel les porcs génétiquement modifiés sauvent des vies tout le temps - un moment où ces transplantations d'organes ne font pas la une des journaux et sont aussi routinières que la culture de cultures génétiquement modifiées.

Je suis tenté de penser que sans l'avènement et l'acceptation des cultures GM, nous ne serions pas maintenant au seuil d'une nouvelle branche de la médecine impliquant des organes prélevés sur des porcs génétiquement modifiés. Si nous avons de la chance, peut-être que la propagation des greffes d'organes de porc à l'homme persuadera les quelques derniers manifestants anti-OGM d'abandonner leur lutte malavisée contre l'agriculture moderne.

Au moins j'ai le droit de le penser.

C'est ce que dit le personnage principal lors d'une conversation loufoque dans "Alice's Adventures in Wonderland".,” le roman classique de Lewis Carroll.

« À peu près autant,» répond la duchesse, "comme les cochons doivent voler."