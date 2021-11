Les dirigeants mondiaux passent beaucoup de temps ensemble ces derniers temps.

Au Groupe de 20 réunion à Rome le week-end dernier, les responsables des pays les plus riches ont parlé de la fiscalité internationale et des vaccins COVID-19. Et maintenant, tout bascule à Glasgow pour un sommet de 12 jours sur le changement climatique, hébergé par les Nations Unies.

Les conversations dans les deux endroits sont entièrement axées sur les défis mondiaux. C'est approprié alors que le monde est confronté à une longue liste de défis communs qui incluent le climat, insécurité alimentaire, la nécessité de protéger la biodiversité et une volonté partagée de fournir un revenu vital à tous, y compris ceux qui produisent la nourriture dont le monde a besoin.

Au milieu de ces discussions de haut niveau, nous ne devons jamais perdre de vue le pouvoir des solutions locales. Ils sont la véritable clé de l'innovation et de l'amélioration.

Nous avons entendu ce morceau de sagesse dans un slogan qui est devenu un cliché: Penser globalement, agir localement.

Donc, nous devons agir localement, en commençant à la maison et pour un agriculteur comme moi, cela signifie me concentrer sur ma ferme.

Comme je fais pousser du blé, orge, et plus ici au Danemark, je ne peux pas faire grand-chose pour relever les défis mondiaux. Je peux à peine influencer les politiques de mon propre pays, sans parler de façonner le comportement des nations de l'autre côté du monde alors qu'elles discutent et déterminent des politiques qui auront un impact sur la façon dont les agriculteurs sont capables de faire ce qu'ils doivent faire pour s'adapter et s'améliorer continuellement.

Pourtant je peux contrôler ce qui se passe sur ma ferme. Cela commence par adaptation: Le besoin de répondre aux circonstances dans lesquelles je me trouve chaque année. Chaque saison est différente, et il n'y a pas deux années qui se ressemblent. Les choses sont toujours en changeant, de la météo quotidienne au climat dans le temps.

Donc, nous adaptons toujours notre façon de travailler. Comme un grand blanc les requins, nous nageons pour rester en vie. Nous suivons le principe que la stagnation est le déclin.

La plus grande adaptation sur ma ferme de ces dernières années a impliqué l'amélioration de la santé du sol. Nous sommes passés à un concept de semis direct qui inclut l'utilisation de cultures de couverture et de compost. Ces pratiques contribuent à la biodiversité, de même que d'autres étapes telles que laisser les branches après la coupe des haies plutôt que de les nettoyer. La faune s'épanouit dans notre ferme, des animaux qui traversent nos champs aux vers de terre qui enrichissent son sol.

Certains appellent ces activités « intelligentes pour le climat ». D'autres les qualifient d'agriculture « durable ».

Les noms importent peu. Ils ont du sens pour moi et ma ferme. Ce sont aussi des solutions locales qui commencent, à leur manière petite mais importante, pour relever les défis mondiaux.

L'inverse de penser globalement et d'agir localement est de penser localement et d'agir globalement. Les agents publics tombent souvent dans ce piège. Quand ils croient avoir identifié une crise, ils essaient souvent de le résoudre avec une règle gigantesque, sans reconnaître que leur approche unique a le potentiel d'aggraver les problèmes existants ou même d'en créer de nouveaux. Ils perdent de vue les solutions locales.

Si je veux poursuivre une agriculture « intelligente face au climat » et « durable », alors ce dont j'ai plus besoin que toute autre chose, c'est l'accès aux nouvelles technologies qui peuvent m'aider à m'adapter aux défis qui se présentent à moi.

Dans l'UE, malheureusement, les régulateurs ont empêché les agriculteurs de planter les meilleures semences, développé avec des technologies génétiques basées sur la science qui permettent aux producteurs d'autres pays de cultiver plus de nourriture sur moins de terres que jamais.

Ces graines du 21e siècle offrent des avantages incroyables, de la résilience de la tolérance à la sécheresse à la capacité de répondre aux demandes des consommateurs pour des aliments sans gluten. Pourtant je ne peux pas les utiliser.

Nous améliorons constamment nos technologies personnelles, des téléviseurs dans nos maisons aux téléphones dans nos poches. Dans l'UE, pourtant, nous les déclassons souvent, au moins dans les fermes. Plutôt que de s'élancer hardiment vers l'avenir, nous sommes coincés dans le passé, comme un requin qui ne peut pas respirer parce qu'on lui dit de ne pas nager.

Cela signifie que l'une des solutions locales les plus prometteuses à un défi mondial est hors de ma portée - pas à cause de ma propre ignorance ou de mauvaises décisions, mais comme une question formelle de politique publique.

As world leaders discuss global challenges in Rome and Glasgow and wherever they go next, I encourage them to look closely at the amazing array of unique, innovative solutions that are being used to adapt, survive, and thrive on farms around the world. Their opportunity to empower farmers and others at the local level today and for the long-term, supporting policies and priorities based on science and common sense, nous donnera la liberté nécessaire pour pratiquer une agriculture respectueuse du climat et à l'appui d'un objectif mondial commun.