Thirty-five years ago, around Thanksgiving, Clayton Yeutter was focused on using American trade laws to negotiate on behalf of the United States for the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade. As the U.S. Trade Representative in the Reagan administration, one of his main goals was to make it easier for farmers to buy and sell their products across borders.

Il avait demandé à ses conseillers d'élaborer un plan pour que les pays réduisent leurs subventions, tarifs, et les obstacles à l'accès au marché. Ils sont revenus avec une proposition visant à les réduire de 50 pour cent sur dix ans. Lorsqu'ils ont présenté leur projet, Yeutter l'a regardé et a gratté le 50 et l'a remplacé par 100 pour cent. As a skilled negotiator, he realized that if you want to get to fifty, il faut commencer à cent.

Clayton got buy-in from the Secretary of Agriculture, son collègue officier de cabinet, and the United States set the table for what became one of the most important trade pacts ever negotiated in human history.

This story and many others are included in a new biography that talks about his role in global trade at this point in America’s history. The title, "Rime avec Combattant: Clayton Yeutter, homme d'État américain,” is a reference to what Yeutter would say when a person asked the pronunciation of his last name. He was an extraordinary public servant and statesman whose efforts in support of cross-border business and free trade are still having a positive impact on agriculture and farmers.

J'ai connu Clayton dans les dernières années de sa vie. Nous nous sommes connectés à un niveau de base: Il était un garçon de ferme du Nebraska et j'étais une fille de ferme de l'Iowa. Nous étions tous les deux intéressés par les politiques publiques, surtout en ce qui concerne l'agriculture. Il avait travaillé pour quatre présidents, et j'avais travaillé pour un gouverneur.

His career was prestigious—after serving as U.S. Représentant commercial sous le président Reagan, il a été secrétaire à l'Agriculture sous le président George H.W.. Bush—he was a busy man whose advise was sought out by many, mais il ne s'est jamais considéré comme trop important ou trop occupé pour moi. J'ai apprécié une invitation ouverte à le voir lors de visites à Washington, D.C., et il s'est intéressé activement au Global Farmer Network parce qu'il croyait en la mission de notre organisation dirigée et exprimée par des agriculteurs qui plaide pour de meilleures politiques commerciales et l'accès à la technologie scientifique dans l'agriculture.

Au fil des années et des petits déjeuners, il est devenu un mentor modèle: a person who shared his experience and advice and expected nothing in return. Alors que son expertise et son point de vue ont été sollicités, ce sont également de nombreuses notes non sollicitées et des courriels d'encouragement de sa part qui ont fourni une affirmation subtile et importante du travail et des messages que les agriculteurs du Global Farmer Network partageaient à l'échelle mondiale.

Clayton Yeutter est décédé en 2017, but the book brings him back to life. I can see that broad grin and hear his voice saying: « Nous devons libéraliser le commerce agricole mondial, afin que les approvisionnements alimentaires puissent circuler là où ils sont nécessaires. Trade barriers must be made more expensive for countries that resort to them.”

Ce principe était fondamental dans l'œuvre de sa vie, alors qu'il négociait des accords commerciaux avec le Canada, Japon, l'Union européenne, et le monde entier. Clayton Yeutter a amélioré la vie des agriculteurs à son époque et son influence continue d'améliorer la situation des agriculteurs aujourd'hui.

As I prepare to celebrate Thanksgiving in the United States with my family this week, I have much to be thankful for. Included in that long list are the mentors I have been privileged to have in my life. Et cette année, special gratitude for the remarkable legacy and friendship of Clayton Yeutter.