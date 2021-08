Ruramiso Mashumba est une jeune agricultrice de plus en plus de pois mange-tout, maïs, riz brun entier, sorgho, Millet, gum trees and raises pigs in Zimbabwe . A member of the Global Farmer Network (GFN), Ruramiso a été reconnu comme le 2020 Récipiendaire du prix GFN Kleckner. Join Mashumba in this virtual dialogue as panelists discuss “ How Global Partnerships Can Drive Agriculture Innovation for a Food-Secure Future. ”

