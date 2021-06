Je n'ai pas serré la main d'un inconnu, ou un ami d'ailleurs, dans plus d'un an, et beaucoup d'autres Canadiens non plus.

Cela peut ne pas sembler être un gros sacrifice. La pandémie de COVID-19 nous a tant volé. Des êtres chers sont morts. Les entreprises ont fermé. Les enfants ont pris du retard dans leur scolarité.

La perte des poignées de main est peut-être le cadet de nos soucis.

Mais nous avons besoin d'eux. Ce sont plus que des gestes sociaux gratuits. Ce sont des actions essentielles qui forgent des relations et construisent des liens humains.

Ils brisent la glace. Ils expriment l'esprit sportif à la fin des matchs. Ils concluent des accords qui nous permettent d'acheter et de vendre.

Cela est particulièrement vrai pour les agriculteurs. Même si nous comptons sur une science de pointe pour produire et protéger les graines que nous plantons et des équipements de haute technologie pour récolter les aliments que nous cultivons, nous menons une grande partie de nos affaires à l'ancienne. Et cela signifie serrer la main dans la chair, ne pas saluer les personnes pixelisées lors des appels Zoom.

Sur 15 il y a des mois, quand le monde commençait à reconnaître le défi de COVID-19, J'étais à une conférence agricole à Vancouver—en d'autres termes, c'était la vie comme d'habitude pour moi dans le monde de l'agriculture. Avant les confinements, Je parlerais à des événements comme celui-ci environ dix fois par an, et j'y assisterais encore plus.

Les connexions en personne des conférences et des réunions sont importantes pour toute industrie, mais ils peuvent être plus importants pour les agriculteurs. Nous ne nous rassemblons pas dans les bureaux. Quand on travaille dans nos champs, nous sommes isolés. Des jours peuvent passer où nous ne voyons que des membres de la famille et peut-être quelques autres dans un petit cercle.

J'ai plaisanté en disant que sur notre ferme dans les régions rurales de la Saskatchewan, nous n'avons pas eu à adopter de pratiques spéciales en cas de pandémie parce que nous nous distancions socialement bien avant que quiconque n'ait jamais entendu parler de COVID-19.

Les agriculteurs ont donc une raison particulière de profiter des rassemblements où les gens peuvent se rencontrer, apprendre, et améliorer. Il faut saisir les opportunités pour se serrer la main.

Quand je suis revenu de Vancouver, quelques semaines après l'entrée en vigueur du confinement, Je devais m'envoler pour la Belgique pour représenter les agriculteurs canadiens lors d'une conférence commerciale agricole. Mon objectif était d'expliquer comment et pourquoi nous utilisons des outils de protection des cultures, apaiser les craintes des consommateurs européens et des régulateurs qui se tortillent à chaque fois qu'ils entendent le mot “glyphosate.”

Personne n'est plus convaincant sur la nourriture et la façon dont elle est cultivée que les vrais agriculteurs—et nos clients ont besoin de nous voir, poser des questions, et entendre ce que nous avons à dire.

En fin de compte, il sera très difficile de changer les cœurs et les esprits des sceptiques qui ne connaissent pas grand-chose à la production alimentaire si nous ne pouvons pas les regarder dans les yeux et oui, serrer la main.

L'événement en Belgique a été annulé, bien sûr, et c'était le bon choix. Plus d'un an après, pourtant, nous devons revenir à la normale car nous devons commencer à réparer 15 des mois de connexions rompues.

Avant la pandémie, Je pensais que le commerce canadien était prêt à exploser. Nous venions de négocier l'USMCA, notre accord révisé avec les États-Unis, Mexique, et le Canada. Le Partenariat Trans-Pacifique, qui nous relie aux pays du pourtour du Pacifique, gagnait l'attention et l'élan. Le gouvernement provincial de la Saskatchewan a même ouvert un bureau commercial à Singapour, afin que nous puissions profiter des opportunités du TPP lors de réunions en personne.

Aujourd'hui, après plus d'un an de fermeture des frontières, notre situation est très différente. Alors que nos pactes commerciaux restent en vigueur, les gens se sont habitués à regarder à l'intérieur—et j'ai peur qu'on entende de nouveaux appels au protectionnisme qui est l'ennemi des agriculteurs, les entreprises et les clients qui dépendent des marchés mondiaux.

Voici un pas simple dans la bonne direction: Commençons par autoriser mouvement libre entre le Canada et les États-Unis. Cela permettrait une augmentation de l'achat et de la vente transfrontaliers d'intrants agricoles, machines et céréales. La concurrence accrue entre acheteurs et vendeurs profiterait aux agriculteurs et aux entreprises des deux côtés de la frontière.

Les Canadiens et les Américains aiment tous deux se vanter que le 49e parallèle est la plus longue frontière non défendue au monde, accessible aux voyageurs dans les deux sens. Revenons à le laisser sans défense et accessible. Nous pouvons nous rencontrer au Pont de la Paix à l'est et le Arche de la Paix dans l'ouest.

Libre circulation entre le Canada et les États-Unis. peut être le précurseur de la libre circulation dans le monde. J'ai hâte de visiter la Belgique et de parler de l'importance du commerce mondial et des connexions mondiales—et serrer la main encore une fois.

