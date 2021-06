Le Global Farmer Network héberge un webinaire gratuit sur juin 10, 2021 à 9:00 suis CDT / 3:00 pm GMT: Agriculture intelligente face au climat: Comment les agriculteurs ouvrent la voie. Cliquez pour vous inscrire à globalfarmernetwork.live

Hear what farmers from the US, Colombia and Portugal have to say about Climate Smart Ag and what it means on their own farms. Rejoignez trois agriculteurs du Global Farmer Network pour une conversation:

Jose Luis Gonzalez Chacon , Colombie

, Colombie Gabriela Cruz , le Portugal

, le Portugal Nancy Kavazanjian, Wisconsin, Etats-Unis

Modérateur: Je suis plus loin, Directeur général de la durabilité, Chaîne d'approvisionnement agricole de Cargill, Amérique du Nord

Introduction par: bateaux Mary, PDG, Réseau mondial Fermier

Ce webinaire est présenté par le Global Farmer Network en collaboration avec Cargill.