le “Système d'intensification du riz (SRI),” is a way to raise rice which involves the management of seedlings, mauvaises herbes, et plus. See how V. Ravichandran, a farmer in India and member of the Global Farmer Network uses SRI on his farm in this vidéo.

Utilisé correctement, this technique and additional answers like GM technology offer a wonderful paradox: La consommation d'eau diminue et les rendements augmentent.

_________________________________________________________________________________________________________

Nominations sont acceptés pour les candidats à la 2021 Table ronde du Réseau mondial d'agriculteurs et formation au leadership. Prévu provisoirement pour être tenu pendant l'été 2021, la prochaine table ronde comprendra une composante virtuelle avant la réunion en personne à Bruxelles, Belgique. La date de l'événement en personne dépend du moment où le voyage est autorisé et du moment où les gens se sentent en sécurité. En savoir plus sur l'événement ici.

Cliquez ici faire un don au Global Farmer Network.

Pour en savoir plus sur la façon dont le GFN permet aux agriculteurs de partager des idées par une voix forte, Cliquez sur ici.