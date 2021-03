Les protestations des tracteurs ne suffisent pas.

Conduire du matériel agricole à travers les centres urbains locaux pour montrer sa désapprobation de la politique gouvernementale est un excellent moyen de faire la une des journaux. Au moment où nous faisons tourner nos moteurs, pourtant, nous avons déjà perdu.

C’est pourquoi les agriculteurs doivent se résoudre à devenir plus actifs et moins réactifs à mesure que les fonctionnaires élaborent des réglementations qui déterminent la manière dont nous procédons à notre travail..

Cela nécessitera le leadership de nous tous, women and men working together for a better outcome is the better focus for us all. As a farmer and a woman, Je crois qu'il y a une réelle urgence pour nous de nous impliquer, d'autant plus que nous marquons Journée internationale de la femme en mars 8.

Nous apprenons cela à la dure ici dans les collines de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, où mon mari et moi élevons des moutons et du bétail sur les pâturages. Nous produisons de la viande et fournissons des béliers et des taureaux à nos collègues agriculteurs dans notre pays ainsi qu'en Australie.

Nous nous engageons également à préserver l'environnement. Nous avons planté 200,000 arbres sur notre propriété, introduit des arbustes indigènes, et clôturé les voies navigables. Nous luttons contre l'érosion des sols en limitant le travail du sol au strict minimum. Nous avons juré de renoncer aux antibiotiques et aux anthelminthiques parce que nous pensons que cette pratique contribue à la santé humaine et animale.

En plus de cela, nous avons laissé la science nous montrer comment faire plus avec moins. L'utilisation d'une génétique efficace nous permet de maintenir nos niveaux de production même si nous gérons moins de bétail. Cela nous aide à atteindre la durabilité environnementale et économique—et nous prévoyons faire encore mieux dans ce domaine, alors que la technologie continue de s'améliorer.

Malgré tout cela, Le gouvernement néo-zélandais veut microgérer notre utilisation de l’eau douce avec un “taille unique” approche de l'agriculture.

Un nouvel ensemble de règles arbitraires sur l'eau légifère le comportement pour toute la Nouvelle-Zélande. Ces décrets imposent des dates obligatoires pour les semis de cultures fourragères sans égard aux vastes différences climatiques de notre pays, contraintes saisonnières, et intensité agricole. What makes sense for a dairy farm near the coast on the North Island may not make sense for a farm hundreds of miles away and near the mountains on the South Island.

The new directives also neglect to appreciate what farmers are already doing on our own to protect our water. With regional authorities and environmental groups, we’re working to achieve better outcomes. Dans les années récentes, par exemple, New Zealand’s farmers have fenced off more than 25,000 km of waterways, for the purpose of excluding livestock.

en outre, our dairy farmers have spent more than $1 milliards sur les initiatives environnementales. Ils ont offert ces investissements, travailler avec les gens de leur propre communauté pour trouver des solutions aux défis locaux. Personne au gouvernement national ne leur a dit quoi faire.

Malheureusement, certains au pouvoir semblent encore penser que nous avons besoin de conseils sévères, la façon dont les enfants ont besoin de la surveillance des adultes. La différence est que si les parents ont tendance à savoir ce qui est le mieux pour leurs enfants, ces régulateurs ne semblent pas comprendre les énormes gains que les agriculteurs ont déjà réalisés dans l’espace environnemental et le fait que lorsque nous devons trouver nos propres solutions environnementales proactives, nous veillons à ce que ces innovations soient également bénéfiques pour l'économie, la communauté ainsi que l'environnement. Leurs règles sur l'eau feront grimper les prix des denrées alimentaires, baisse de la production alimentaire, et les résultats environnementaux languissent.

Notre préoccupation est qu'avec ces règlements en place, les agriculteurs vont maintenant passer trop de temps, argent et se concentrer sur le remplissage des rapports de conformité et la demande de consentement pour respecter les règles—au lieu de se concentrer et de développer des solutions uniques pour améliorer leur environnement, pas à pas.

Notre protestations de tracteurs ont attiré l'attention sur cette énigme, mais ils ne suffisent pas. Nous devons mieux anticiper les menaces qui pèsent sur l'agriculture et y faire face avant qu'elles n'aient une chance de se manifester.

L'une des choses les plus importantes que nous pouvons faire est raconter nos histoires. nous pouvons parler en public, aller sur des émissions de radio, et devenez actif sur les réseaux sociaux. La voix de chaque agriculteur compte. Nous sommes nos meilleurs avocats. L'apathie est notre ennemie.

Pendant que nous décrivons ce que nous faisons pour produire de la nourriture et conserver les ressources, nous sommes en mesure de présenter des arguments bien équilibrés qui renforcent la compréhension entre ceux d’entre nous qui travaillent dans l’agriculture et ceux d’entre nous qui ne, pour un bénéfice mutuel.

Les agriculteurs néo-zélandais sont déjà mondialement connus pour nos engagements et nos innovations. Nous possédons l’empreinte carbone la plus faible de la planète par kilogramme de viande, Lait, et fibre de laine naturelle. Nous y sommes parvenus en grande partie sans incitations financières: Nous avons cultivé sans subventions gouvernementales depuis 1984.

Si nous nous concentrons davantage sur la prévention maintenant, nous n'aurons pas à chercher des remèdes plus tard.

