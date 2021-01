Appelez ça une performance de rappel: Tom Vilsack retournera au Département de l'agriculture des États-Unis.

Le président élu Joe Biden a annoncé la semaine dernière que Vilsack était son choix pour diriger l'agence et son budget de plus de $150 milliard. Si le Sénat américain vote pour confirmer—et il le sera presque certainement—Vilsack reprendra le rôle qu'il a occupé pendant deux mandats complets dans la dernière administration démocrate, quand il était le plus ancien secrétaire du cabinet sous le président Obama.

Vilsack est un bon choix pour les agriculteurs américains: Si les performances passées prédit les performances futures, on peut s'attendre à un secrétaire à l'agriculture qui connaît le poste et comprend les défis de la production alimentaire. (Peu de temps après l'élection de Biden le mois dernier, En réalité, J'ai suggéré Vilsack pour le travail.)

Né orphelin en 1950 à Pittsburgh et adopté en 1951, Vilsack a mené une grande vie américaine. Il est allé au Hamilton College à New York, où il a rencontré sa femme. Après avoir obtenu un diplôme en droit, ils ont déménagé dans sa ville natale de l'Iowa, où ils ont soutenu Biden lors de sa première campagne présidentielle, retour dans les années 1980. Avec le temps, Vilsack est passé de la pratique du droit à la pratique de la politique. Depuis huit ans, il était gouverneur de son état d'adoption. Il a tourné 70 dimanche dernier et a consacré une grande partie de sa vie au service public.

Je l'ai rencontré deux fois. Pendant les deux rencontres, il m'a semblé sincère et accessible, avec une touche commune. C'est un bon auditeur.

Les agriculteurs auront l’oreille de Vilsack—et nous devrions également nous attendre à ce qu'il utilise sa voix, parler au nom des producteurs alimentaires en ces temps troublés.

Il peut commencer par promouvoir le commerce international. Il sait déjà que les agriculteurs américains dépendent du commerce bilatéral et que nous préférons tirer nos revenus des marchés.

Juste la semaine dernière, Vilsack a applaudi la décision de l'administration Trump de déposer une plainte officielle contre le Canada pour avoir bloqué l'importation de produits laitiers fabriqués en Amérique et violé ainsi les termes de l'AEUMC, le nouvel accord commercial qui lie les États-Unis, Mexique, et le Canada.

“Nous savions dès le premier jour que la mise en application serait la clé pour apporter les avantages escomptés à l’industrie laitière américaine,” dit Vilsack dans un déclaration émis en décembre 9 par les États-Unis. Conseil des exportations laitières, qu'il dirige actuellement.

Vilsack peut devenir une voix importante pour le commerce. En plus de faire pression pour la conformité à l'USMCA, espérons qu'il appelle également à une relance de la partenariat trans-Pacifique, un accord commercial négocié par l'administration Obama mais abandonné par le président Trump, au détriment des exportations agricoles et des États-Unis. la sécurité nationale.

Au moins, le président Trump était excellent sur la réglementation, qui ont été une frustration majeure chez les agriculteurs pendant les années Obama. Les règles lourdes des bureaucrates ont rendu plus difficile pour nous de cultiver la nourriture dont notre pays a besoin. Le pire d’entre eux était la soi-disant agence de protection de l’environnement “Eaux des États-Unis” proposition, qui menaçaient les droits de propriété et la capacité des agriculteurs à prendre des décisions sur la façon de cultiver.

L'administration Trump a sagement rejeté cette mauvaise idée. L'administration Biden ferait bien de ne pas le ramener—et peut-être que Vilsack s'assurera de ne pas essayer.

Les agriculteurs comme moi ne s'opposent pas aux réglementations: Nous les voulons simplement basés sur le type de science solide qui reconnaît la sécurité et l'utilité des pratiques agricoles courantes, comme la modification génétique, protection des cultures, et de nouvelles technologies prometteuses, tel que Criishfri.

Sur le changement climatique—sera certainement une préoccupation majeure de l'administration Biden—les agriculteurs s'attendent à être traités non pas comme faisant partie du problème mais comme faisant partie de la solution. Encore, c'est un domaine où Vilsack peut utiliser ses compétences et son expérience pour faire une différence positive, en particulier dans les domaines de la conservation des sols et de la séquestration du carbone.

en plus, nous devrions rechercher son leadership alors que le Congrès rédige un nouveau projet de loi agricole, comme cela semble probable dans les quatre prochaines années environ.

Il y a des critiques qui ont condamné la sélection de Vilsack. Ils semblent vouloir transformer le ministère de l'Agriculture et ses priorités en une agence de sécurité alimentaire. Alors que les programmes de lutte contre la faim feront toujours partie du portefeuille de l'USDA, nous devons nous rappeler que les plus importants combattants de la faim sur le terrain aux États-Unis sont les agriculteurs qui cultivent les aliments dont nous avons tous besoin.

Notre ancienne et future secrétaire à l'Agriculture le sait—et ce sera bien d'avoir un ami dans l'équipe du président Biden.

