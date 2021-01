L'année 2020 a présenté des défis imprévus dans le monde. Mais si nous voulons voir le verre à moitié plein, nous devons aussi nous souvenir de nos bénédictions—et peut-être dans des moments difficiles comme ceux-ci, nous avons une obligation particulière de reconnaître le bien dans nos vies.

Accordé, 2020 était dur. C'était l'année où nous avons découvert que peu importe à quel point les choses devenaient mauvaises, ils pourraient encore empirer.

Nous avons souffert de la pandémie COVID-19, fermetures économiques, et troubles politiques.

Autour du globe, à peu près tout le monde sera heureux de voir 2020 entrer dans les livres d'histoire.

Pourtant, nous vivons aussi à une époque de technologie miraculeuse: Moins d'un an après que la plupart d'entre nous aient entendu le mot pour la première fois “coronavirus,” l'aide est en route. Les vaccins sont livrés. Les générations précédentes n'ont rien apprécié de tel. Ils ont souffert alors que les maladies suivaient leur cours mortel.

Personnellement, Je suis reconnaissant que ma famille soit en bonne santé, y compris mes parents.

Je ne veux pas diminuer nos difficultés. Ici en Argentine, nous avons dû limiter considérablement nos interactions avec la famille et les amis. Les conditions d'incertitude et de peur permanentes sont préoccupantes. Toutes les écoles fermées sans éducation appropriée pour nos enfants.

Sur notre ferme, nous faisons face à une sécheresse qui rend difficile la culture du maïs et du soja. Alors que nous essayons de planter nos cultures—c'est le printemps dans l'hémisphère sud—nous faisons face aux précipitations à 60 pourcentage de son niveau normal et des températures qui ont grimpé au-dessus 40 degré Celsius (qui est plus que 100 degrés Fahrenheit). Le problème est plus complexe par le fait que nous sortons de saisons qui ont également été sèches.

Au moins, nous pouvons travailler. Les verrouillages COVID-19 n'ont pas affecté les bases de ce que nous faisons à la ferme. Les gouvernements du monde entier ont forcé de nombreuses entreprises à fermer ou à réduire leurs activités. En Argentine, avec un permis personnel, les agriculteurs continuent de travailler, pourtant. La production alimentaire doit continuer parce que nous avons tous besoin de manger.

C’est une autre chose à garder à l’esprit: Pour tous les défis de cette année, qui ont entraîné des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement de l'industrie alimentaire, notre résilience fondamentale nous a permis de maintenir un niveau essentiel de sécurité alimentaire. Les choses pourraient très facilement être bien pires. L'histoire est pleine de famines.

L'agriculture sans labour a amélioré notre situation en Argentine. Parce que nous ne suivons pas la pratique agricole traditionnelle de labourer notre sol, nous l'aidons à conserver l'humidité et les nutriments nécessaires à la croissance et à la maturité des cultures plantées. Cela signifie que nous sommes bien mieux lotis que nous l’aurions été autrement à une époque antérieure.

L'un de mes objectifs personnels en tant qu'agriculteur est de partager la stratégie de l'agriculture sans labour avec d'autres agriculteurs. En tant que membre de l'Association argentine des agriculteurs No Till, dont l'acronyme en espagnol est “AAPRESID,” Je travaille depuis plusieurs années pour présenter ce concept aux producteurs africains. A Aapresid nous disons et croyons que personne ne sait plus que nous ne savons tous ensemble.

Bien que la pandémie nous ait empêchés de traverser l'océan, comme nous l'avons fait avant, nous communiquons toujours avec les agriculteurs et les techniciens au Ghana, Guinée-Conarky, et Afrique du Sud. Je ne connais personne qui préfère les réunions virtuelles aux réunions en personne, mais nous devrions tous être heureux d'avoir des technologies qui raccourcissent la distance et nous permettent de continuer à apprendre les uns des autres.

Il est important de se rappeler que l’Argentine et l’Afrique ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne dans la Pampa que cela fonctionnera dans les savanes. Pourtant, je continue de croire que certaines de nos approches agricoles peuvent faire une différence là-bas, orienter les Africains vers la durabilité économique et environnementale.

Ils peuvent certainement apprendre de nos erreurs. Alors que les Africains envisagent d'adopter une production agricole sans labour et des cultures de couverture, J'aime leur parler de toutes les erreurs que nous avons commises au cours de notre histoire en adoptant ces stratégies et en les affinant au fil des ans.. Cet échange d'informations et d'expériences fait de nous tous de meilleurs producteurs d'aliments—même dans un an comme 2020.

Partir en Afrique est un apprentissage permanent! Les Africains disent: “Si tu veux aller vite, part seul. Si tu veux aller loin, Allons-y ensemble!”

L’occasion de voir les défis de l’Afrique à la première personne—apprendre leur culture, pensées, et les temps—me rend conscient de ce que nous avons en Argentine et dans le monde développé, où de l'eau potable, électricité, et le wifi sont des caractéristiques ordinaires de la vie. En Afrique, ils ne sont pas. Et parfois quand je commence à regarder 2020 avec un verre à moitié vide, J'ai dû m'arrêter et me rappeler que d'autres aspirent à profiter des avantages que nous avons aujourd'hui.

Et je me dis aussi que 2021 sera bientôt ici.

