Le membre du Global Farmer Network Jake Freestone du Royaume-Uni est le 2020 co-vainqueur de la Producteur de sol de l'année prix. Le concours défend les agriculteurs qui mettent la santé des sols au centre de la gestion de leur entreprise agricole. Jake est passé au semis direct pour ses avantages pour la santé du sol et utilise des cultures de couverture qui protègent la structure du sol et aident à l'infiltration de l'eau. Dans cet article de Chargeur Direct Driller (Problème 11), Jake explique, “En fin de compte, nous essayons d'utiliser tous les outils dont nous disposons pour améliorer la matière organique du sol, infiltration d'eau et gestion plus large de l'eau, la structure du sol et la biologie du sol pour atteindre l'objectif à long terme d'améliorer notre résilience à la fois pour nos cultures, notre métier et notre terroir.”

